16 января 2025

В тобольской мэрии состоялось важное назначение. Фото

Глава Тобольска Вагин назначил нового директора городского департамента ЖКХ
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава Тобольска Вагин уверен, что новый чиновник справится со своими задачами
Глава Тобольска Вагин уверен, что новый чиновник справится со своими задачами Фото:

В Тобольске на пост назначен новый директор департамента ЖКХ. Об этом в своем telegram-блоге сообщил глава города Петр Вагин. 

«Представил коллективу департамента городского хозяйства нового руководителя — Дамира Айсатулловича Сайфуллина. Эта работа — большая ответственность перед жителями. Перед городом стоит много задач, для которых нам нужно слаженное взаимодействие крепкой команды», — написал Вагин.

Известно, что Сайфуллин родился и вырос в Тобольске. Учился в школе №7. В сфере ЖКХ и энергетики отработал почти 20 лет. 

В сфере ЖКХ Сайфуллин отработал почти 20 лет
В сфере ЖКХ Сайфуллин отработал почти 20 лет
Фото:

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В Тобольске на пост назначен новый директор департамента ЖКХ. Об этом в своем telegram-блоге сообщил глава города Петр Вагин.  «Представил коллективу департамента городского хозяйства нового руководителя — Дамира Айсатулловича Сайфуллина. Эта работа — большая ответственность перед жителями. Перед городом стоит много задач, для которых нам нужно слаженное взаимодействие крепкой команды», — написал Вагин. Известно, что Сайфуллин родился и вырос в Тобольске. Учился в школе №7. В сфере ЖКХ и энергетики отработал почти 20 лет. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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