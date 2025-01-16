Глава Тобольска Вагин уверен, что новый чиновник справится со своими задачами
В Тобольске на пост назначен новый директор департамента ЖКХ. Об этом в своем telegram-блоге сообщил глава города Петр Вагин.
«Представил коллективу департамента городского хозяйства нового руководителя — Дамира Айсатулловича Сайфуллина. Эта работа — большая ответственность перед жителями. Перед городом стоит много задач, для которых нам нужно слаженное взаимодействие крепкой команды», — написал Вагин.
Известно, что Сайфуллин родился и вырос в Тобольске. Учился в школе №7. В сфере ЖКХ и энергетики отработал почти 20 лет.
В сфере ЖКХ Сайфуллин отработал почти 20 лет
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