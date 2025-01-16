16 января 2025

В екатеринбургские школы массово завезли книги по астрологии

В екатеринбургские школы массово завезли пособия по астрологии Нины Вохринцевой
© Служба новостей «URA.RU»
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Учебные заведения в жк "Clever Park". Екатеринбург, класс, портфель, учеба, школьный класс, детство, ученик, школа, начальная школа, детский рюкзак, школьный рюкзак
Пособия были переданы в рамках новогодней акции (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в учебные заведения массово поступили пособия «магистра астрологических наук» Нины Вохринцевой. Каждой школе было отправлено по 30 экземпляров, а детским садам — по 29.

«Пособие „магистра астрологических наук“ Нины Вохринцевой предназначено для родителей, учителей и воспитателей», — пишет Е1. ru. Книга включает в себя восточный и зодиакальный гороскопы, а также гороскопы «Луна и ребенок» и «Какие вы родители». Выпустило пособие местное издательство «Страна фантазий».

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в департамент образования Екатеринбурга. Там заявили, что пособия были переданы благотворительным фондом «Россиночка» в рамках новогодней акции. «В образовательном процессе они не используются», — отметили в ведомстве.

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В Екатеринбурге в учебные заведения массово поступили пособия «магистра астрологических наук» Нины Вохринцевой. Каждой школе было отправлено по 30 экземпляров, а детским садам — по 29. «Пособие „магистра астрологических наук“ Нины Вохринцевой предназначено для родителей, учителей и воспитателей», — пишет Е1. ru. Книга включает в себя восточный и зодиакальный гороскопы, а также гороскопы «Луна и ребенок» и «Какие вы родители». Выпустило пособие местное издательство «Страна фантазий». Редакция URA.RU обратилась за комментарием в департамент образования Екатеринбурга. Там заявили, что пособия были переданы благотворительным фондом «Россиночка» в рамках новогодней акции. «В образовательном процессе они не используются», — отметили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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