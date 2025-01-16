В екатеринбургские школы массово завезли книги по астрологии

В Екатеринбурге в учебные заведения массово поступили пособия «магистра астрологических наук» Нины Вохринцевой. Каждой школе было отправлено по 30 экземпляров, а детским садам — по 29.
«Пособие „магистра астрологических наук“ Нины Вохринцевой предназначено для родителей, учителей и воспитателей», — пишет Е1. ru. Книга включает в себя восточный и зодиакальный гороскопы, а также гороскопы «Луна и ребенок» и «Какие вы родители». Выпустило пособие местное издательство «Страна фантазий».
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в департамент образования Екатеринбурга. Там заявили, что пособия были переданы благотворительным фондом «Россиночка» в рамках новогодней акции. «В образовательном процессе они не используются», — отметили в ведомстве.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!