Тюмень попала в ключевой федеральный топ

Тюменская область вошла в топ-10 регионов России по объемам инвестиционных проектов. Об этом со ссылкой на директора «ТендерПро» Елену Астафьеву сообщает «РБК Тюмень».
«Тюменская область заняла десятое место в топе наиболее инвестиционно-привлекательных регионов России. Среди регионов Уральского федерального округа Тюменская область заняла второе место (23,5% от общей доли)», — приводит агентство слова Астафьевой.
Известно, что объем инвестроектов в регионе составил в 2024 году свыше 185 миллиардов рублей. сообщается также, что на уровне страны лидером рейтинга стали Москва и Московская область. А на Урале первую строчку топа занимает Свердловская область.
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