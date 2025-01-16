16 января 2025

Тюмень попала в ключевой федеральный топ

Тюменская область вошла в топ-10 регионов по объемам инвестиционных проектов
© Служба новостей «URA.RU»
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Инвестиции в регион превысили 185 миллиардов рублей
Инвестиции в регион превысили 185 миллиардов рублей Фото:

Тюменская область вошла в топ-10 регионов России по объемам инвестиционных проектов. Об этом со ссылкой на директора «ТендерПро» Елену Астафьеву сообщает «РБК Тюмень».

«Тюменская область заняла десятое место в топе наиболее инвестиционно-привлекательных регионов России. Среди регионов Уральского федерального округа Тюменская область заняла второе место (23,5% от общей доли)», — приводит агентство слова Астафьевой.

Известно, что объем инвестроектов в регионе составил в 2024 году свыше 185 миллиардов рублей. сообщается также, что на уровне страны лидером рейтинга стали Москва и Московская область. А на Урале первую строчку топа занимает Свердловская область.

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Тюменская область вошла в топ-10 регионов России по объемам инвестиционных проектов. Об этом со ссылкой на директора «ТендерПро» Елену Астафьеву сообщает «РБК Тюмень». «Тюменская область заняла десятое место в топе наиболее инвестиционно-привлекательных регионов России. Среди регионов Уральского федерального округа Тюменская область заняла второе место (23,5% от общей доли)», — приводит агентство слова Астафьевой. Известно, что объем инвестроектов в регионе составил в 2024 году свыше 185 миллиардов рублей. сообщается также, что на уровне страны лидером рейтинга стали Москва и Московская область. А на Урале первую строчку топа занимает Свердловская область.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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