Губернатор Текслер записал обращение к жителям Челябинской области. Видео

Губернатор Текслер поздравил земляков с днем рождения Челябинской области

17 января 2025 в 10:16 Размер текста - 17 +

Текслер пожелал победы жителям Челябинской области в день рождения региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Тексер записал видеообращение к землякам, в котором поздравил с днем рождения региона. Видео 17 января было размещено в telegram-канале Текслера. «Дорогие земляки, сегодня день рождения нашей любимой Челябинской области! У нас действительно замечательный регион — здесь сильная промышленность, крепкое сельское хозяйство, уникальная природа, которую мы любим с детства», — сказал Текслер в обращении. В Челябинской области живут удивительные, талантливые, стойкие и трудолюбивые люди. «Хочу пожелать, самое главное, победы! Наш регион все делает для этого», — добавил глава области. Видео дополнено кадрами с самых ярких событий прошедшего юбилейного 2024 года — это визит президента Владимира Путина в Челябинскую область, выборы главы государства, Парад моды в селе Париж и многое другое. День рождения Челябинской области отмечается 17 января. В этот день в 1934 году регион был образован из нескольких районов упраздненной Уральской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Тексер записал видеообращение к землякам, в котором поздравил с днем рождения региона. Видео 17 января было размещено в telegram-канале Текслера. «Дорогие земляки, сегодня день рождения нашей любимой Челябинской области! У нас действительно замечательный регион — здесь сильная промышленность, крепкое сельское хозяйство, уникальная природа, которую мы любим с детства», — сказал Текслер в обращении. В Челябинской области живут удивительные, талантливые, стойкие и трудолюбивые люди. «Хочу пожелать, самое главное, победы! Наш регион все делает для этого», — добавил глава области. Видео дополнено кадрами с самых ярких событий прошедшего юбилейного 2024 года — это визит президента Владимира Путина в Челябинскую область, выборы главы государства, Парад моды в селе Париж и многое другое. День рождения Челябинской области отмечается 17 января. В этот день в 1934 году регион был образован из нескольких районов упраздненной Уральской области.