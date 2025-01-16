16 января 2025

Губернатор Текслер записал обращение к жителям Челябинской области. Видео

Губернатор Текслер поздравил земляков с днем рождения Челябинской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Олега Газманова. Челябинск, текслер алексей
Текслер пожелал победы жителям Челябинской области в день рождения региона Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Тексер записал видеообращение к землякам, в котором поздравил с днем рождения региона. Видео 17 января было размещено в telegram-канале Текслера.

«Дорогие земляки, сегодня день рождения нашей любимой Челябинской области! У нас действительно замечательный регион — здесь сильная промышленность, крепкое сельское хозяйство, уникальная природа, которую мы любим с детства», — сказал Текслер в обращении.

В Челябинской области живут удивительные, талантливые, стойкие и трудолюбивые люди. «Хочу пожелать, самое главное, победы! Наш регион все делает для этого», — добавил глава области. Видео дополнено кадрами с самых ярких событий прошедшего юбилейного 2024 года — это визит президента Владимира Путина в Челябинскую область, выборы главы государства, Парад моды в селе Париж и многое другое.

День рождения Челябинской области отмечается 17 января. В этот день в 1934 году регион был образован из нескольких районов упраздненной Уральской области.

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Губернатор Челябинской области Алексей Тексер записал видеообращение к землякам, в котором поздравил с днем рождения региона. Видео 17 января было размещено в telegram-канале Текслера. «Дорогие земляки, сегодня день рождения нашей любимой Челябинской области! У нас действительно замечательный регион — здесь сильная промышленность, крепкое сельское хозяйство, уникальная природа, которую мы любим с детства», — сказал Текслер в обращении. В Челябинской области живут удивительные, талантливые, стойкие и трудолюбивые люди. «Хочу пожелать, самое главное, победы! Наш регион все делает для этого», — добавил глава области. Видео дополнено кадрами с самых ярких событий прошедшего юбилейного 2024 года — это визит президента Владимира Путина в Челябинскую область, выборы главы государства, Парад моды в селе Париж и многое другое. День рождения Челябинской области отмечается 17 января. В этот день в 1934 году регион был образован из нескольких районов упраздненной Уральской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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