Губернатор Челябинской области Алексей Тексер записал видеообращение к землякам, в котором поздравил с днем рождения региона. Видео 17 января было размещено в telegram-канале Текслера.
«Дорогие земляки, сегодня день рождения нашей любимой Челябинской области! У нас действительно замечательный регион — здесь сильная промышленность, крепкое сельское хозяйство, уникальная природа, которую мы любим с детства», — сказал Текслер в обращении.
В Челябинской области живут удивительные, талантливые, стойкие и трудолюбивые люди. «Хочу пожелать, самое главное, победы! Наш регион все делает для этого», — добавил глава области. Видео дополнено кадрами с самых ярких событий прошедшего юбилейного 2024 года — это визит президента Владимира Путина в Челябинскую область, выборы главы государства, Парад моды в селе Париж и многое другое.
День рождения Челябинской области отмечается 17 января. В этот день в 1934 году регион был образован из нескольких районов упраздненной Уральской области.
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