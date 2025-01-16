16 января 2025

В ЯНАО осудили женщину, избившую топором сожителя до полусмерти

Жительницу Приуральского района отправили в колонию за попытку убийства сожителя
© Служба новостей «URA.RU»
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Осужденная напала на сожителя с топором (архивное фото)
Осужденная напала на сожителя с топором (архивное фото) Фото:

Жительница Приуральского района ЯНАО получила срок за попытку убийства своего сожителя топором. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Установлено, что 10 августа 2024 в вечернее время женщина напала на сожителя, вследствие чего нанесла не менее 15 ударов лезвием топора в область головы, шеи и грудной клетки, а также в область верхних конечностей», — рассказали в пресс-службе ведомства. Потерпевший активно сопротивлялся и сумел выбежать в подъезд, что спасло ему жизнь.

Женщина признана виновной в покушении на убийство. Суд назначил ей 6,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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Жительница Приуральского района ЯНАО получила срок за попытку убийства своего сожителя топором. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Ямало-Ненецкого автономного округа. «Установлено, что 10 августа 2024 в вечернее время женщина напала на сожителя, вследствие чего нанесла не менее 15 ударов лезвием топора в область головы, шеи и грудной клетки, а также в область верхних конечностей», — рассказали в пресс-службе ведомства. Потерпевший активно сопротивлялся и сумел выбежать в подъезд, что спасло ему жизнь. Женщина признана виновной в покушении на убийство. Суд назначил ей 6,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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