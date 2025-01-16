16 января 2025

Полиция назвала причину смертельной аварии с большегрузами в ХМАО. Видео

Водитель «КАМАЗ» в ХМАО не справился с управлением и устроил смертельное ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
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Смертельная авария с большегрузами в Сургуте произошла из-за водителя «КАМАЗа»
Смертельная авария с большегрузами в Сургуте произошла из-за водителя «КАМАЗа» Фото:

В ХМАО полиция раскрыла причину смертельного ДТП с тремя большегрузами, которая произошла на подъезде к Сургуту. По информации от ведомства, 55-летний водитель «КАМАЗа» не справился с управлением, его машину занесло, она выехала на встречную полосу, где врезалась в FREIGHTLINER.

«По предварительным данным, 55-летний водитель „КАМАЗ“, допустил занос транспортного средства, с последующим выездом на полосу встречного движения, где произошло столкновение с „FREIGHTLINER“, под управлением 41-летнего водителя. От удара „КАМАЗ“ отбросило на движущийся в попутном направлении „SITRAK“, под управлением 30-летнего водителя», — сообщила Госавтоинспекция Югры в telegram-канале.

Водитель иномарки погиб, а виновник аварии получил травмы. По факту происшествия завели уголовное дело.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) после аварии с большегрузами на трассе Р-404 появилась огромная автомобильная пробка. На месте работают полиция и пожарные.

Автор видео: TG/ Полиция Югры

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В ХМАО полиция раскрыла причину смертельного ДТП с тремя большегрузами, которая произошла на подъезде к Сургуту. По информации от ведомства, 55-летний водитель «КАМАЗа» не справился с управлением, его машину занесло, она выехала на встречную полосу, где врезалась в FREIGHTLINER. «По предварительным данным, 55-летний водитель „КАМАЗ“, допустил занос транспортного средства, с последующим выездом на полосу встречного движения, где произошло столкновение с „FREIGHTLINER“, под управлением 41-летнего водителя. От удара „КАМАЗ“ отбросило на движущийся в попутном направлении „SITRAK“, под управлением 30-летнего водителя», — сообщила Госавтоинспекция Югры в telegram-канале. Водитель иномарки погиб, а виновник аварии получил травмы. По факту происшествия завели уголовное дело. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) после аварии с большегрузами на трассе Р-404 появилась огромная автомобильная пробка. На месте работают полиция и пожарные. Автор видео: TG/ Полиция Югры
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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