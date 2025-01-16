В ХМАО полиция раскрыла причину смертельного ДТП с тремя большегрузами, которая произошла на подъезде к Сургуту. По информации от ведомства, 55-летний водитель «КАМАЗа» не справился с управлением, его машину занесло, она выехала на встречную полосу, где врезалась в FREIGHTLINER.
«По предварительным данным, 55-летний водитель „КАМАЗ“, допустил занос транспортного средства, с последующим выездом на полосу встречного движения, где произошло столкновение с „FREIGHTLINER“, под управлением 41-летнего водителя. От удара „КАМАЗ“ отбросило на движущийся в попутном направлении „SITRAK“, под управлением 30-летнего водителя», — сообщила Госавтоинспекция Югры в telegram-канале.
Водитель иномарки погиб, а виновник аварии получил травмы. По факту происшествия завели уголовное дело.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) после аварии с большегрузами на трассе Р-404 появилась огромная автомобильная пробка. На месте работают полиция и пожарные.
Автор видео: TG/ Полиция Югры
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