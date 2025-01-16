16 января 2025

В Челябинске пассажир пытался пронести в самолет трость со встроенным ножом

© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажиры пытались пронести на борт запрещенные предметы. Фото архивное
Пассажиры пытались пронести на борт запрещенные предметы. Фото архивное Фото:

В Челябинске у пассажира при досмотре изъяли трость со встроенным ножом. Об этом сообщили в пресс-службе челябинского аэропорта.

«Рассказываем о том, какие запрещенные предметы жители и гости области пытались пронести на борт. Это ремень со встроенным в пряжку ножом, трость со встроенным ножом, телескопическая дубинка и тычковый нож», — сообщили в пресс-службе авиагавани.

За прошедший год сотрудники службы авиационной безопасности в аэропорту Челябинска изъяли 390 предметов. Таким образом, в среднем у пассажиров изымалось более одного запрещенного к проносу на борт предмета за день. В пресс-службе посоветовали пассажирам перед полетом ознакомиться со списком запрещенных к провозу вещей на сайте авиакомпании.

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В Челябинске у пассажира при досмотре изъяли трость со встроенным ножом. Об этом сообщили в пресс-службе челябинского аэропорта. «Рассказываем о том, какие запрещенные предметы жители и гости области пытались пронести на борт. Это ремень со встроенным в пряжку ножом, трость со встроенным ножом, телескопическая дубинка и тычковый нож», — сообщили в пресс-службе авиагавани. За прошедший год сотрудники службы авиационной безопасности в аэропорту Челябинска изъяли 390 предметов. Таким образом, в среднем у пассажиров изымалось более одного запрещенного к проносу на борт предмета за день. В пресс-службе посоветовали пассажирам перед полетом ознакомиться со списком запрещенных к провозу вещей на сайте авиакомпании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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