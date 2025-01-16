В Челябинске пассажир пытался пронести в самолет трость со встроенным ножом

В Челябинске у пассажира при досмотре изъяли трость со встроенным ножом. Об этом сообщили в пресс-службе челябинского аэропорта.
«Рассказываем о том, какие запрещенные предметы жители и гости области пытались пронести на борт. Это ремень со встроенным в пряжку ножом, трость со встроенным ножом, телескопическая дубинка и тычковый нож», — сообщили в пресс-службе авиагавани.
За прошедший год сотрудники службы авиационной безопасности в аэропорту Челябинска изъяли 390 предметов. Таким образом, в среднем у пассажиров изымалось более одного запрещенного к проносу на борт предмета за день. В пресс-службе посоветовали пассажирам перед полетом ознакомиться со списком запрещенных к провозу вещей на сайте авиакомпании.
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