Боец ММА Сергей Калинин (Кратос) из Верхнего Уфалея Челябинской области во второй раз станет участником реалити-шоу «Титаны» на ТНТ. Калинину снова предстоит побороться за звание титана России и приз в размере десяти миллионов рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала ТНТ, спортсмен планирует потратить выигрыш на строительство дома и боксерского зала.
«В проект вернется челябинец Сергей Калинин, который заявил о себе в первом сезоне „Титанов“. Свой выигрыш Сергей планирует потратить на строительство дома и боксерского зала. Несмотря на узнаваемость, спортсмен продолжает жить на своей малой родине — в Верхнем Уфалее», — сообщили в пресс-службе.
Калинин уточнил, что для него Верхний Уфалей — это красивая природа и ассоциации с детством. В его воспоминаниях свой след оставили поездки в гости к бабушке и дедушке. Живет боец на два города. Каждую неделю ему приходится на несколько дней уезжать в Екатеринбург на тренировки.
В новом сезоне шоу «Титаны» участие примут 111 атлетов, среди которых олимпийские чемпионы, космонавты и известные бойцы. Спортсменам предстоит преодолеть ряд экстремальных испытаний от нейросети, таких как ныряние в ледяную воду, поднимание 44-тонного крана и прыжки с пятиметровой высоты без страховки.
Сергей Калинин уже участвовал в «Титанах» в первом сезоне шоу. В одном из выпусков он получил травму, но не сошел с дистанции. Кроме того, у «Кратоса» очень насыщенная карьера бойца: занимался кикбоксингом, боксом, боевым самбо и универсальным боем. По некоторым дисциплинам имеет звания КМС и мастера спорта.
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