Два челябинца поборются с искусственным интеллектом в шоу на ТНТ

02 мая 2024 в 11:21 Размер текста - 17 +

Челябинцы Ирина Алексеева и Сергей Калинин появятся в шоу «Титаны» на ТНТ Фото: Анна Майорова © URA.RU Два жителя Челябинска стали участниками шоу «Титаны» на ТНТ. За призовой фонд в десять миллионов рублей поборются челябинцы Ирина Алексеева — действующий боец UFC и Сергей Калинин — боец смешанных и кулачных боев, сообщили 2 мая URA.RU в пресс-службе телеканала. «Для реалити-шоу „Титаны“ при помощи искусственного интеллекта собрали 99 сильнейших людей России. В список вошли фитнес-тренеры, актеры, каскадеры, спасатели, альпинисты, цирковые акробаты и представители уличного спорта. Участниками также стали челябинцы Ирина Алексеева и Сергей Калинин», — сообщили в пресс-службе ТНТ. Все испытания в шоу создавались с помощью искусственного интеллекта. Участников ждут испытания на скорость, выносливость, силу, баланс. Им придется объединяться в команды, участвовать в поединках или бороться за победу в личном зачете. Ранее Алексеева стала участницей инцидента, в котором мигрант подрезал ее, когда она ехала на велосипеде. Уроженец Таджикистана оскорбил спортсменку за внешний вид и пытался наехать на нее на автомобиле. Алексеева призналась, что случившееся шокировало ее, и попросила не разжигать межнациональную ненависть. Полиция задержала мигранта, его выдворили из страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Два жителя Челябинска стали участниками шоу «Титаны» на ТНТ. За призовой фонд в десять миллионов рублей поборются челябинцы Ирина Алексеева — действующий боец UFC и Сергей Калинин — боец смешанных и кулачных боев, сообщили 2 мая URA.RU в пресс-службе телеканала. «Для реалити-шоу „Титаны“ при помощи искусственного интеллекта собрали 99 сильнейших людей России. В список вошли фитнес-тренеры, актеры, каскадеры, спасатели, альпинисты, цирковые акробаты и представители уличного спорта. Участниками также стали челябинцы Ирина Алексеева и Сергей Калинин», — сообщили в пресс-службе ТНТ. Все испытания в шоу создавались с помощью искусственного интеллекта. Участников ждут испытания на скорость, выносливость, силу, баланс. Им придется объединяться в команды, участвовать в поединках или бороться за победу в личном зачете. Ранее Алексеева стала участницей инцидента, в котором мигрант подрезал ее, когда она ехала на велосипеде. Уроженец Таджикистана оскорбил спортсменку за внешний вид и пытался наехать на нее на автомобиле. Алексеева призналась, что случившееся шокировало ее, и попросила не разжигать межнациональную ненависть. Полиция задержала мигранта, его выдворили из страны.