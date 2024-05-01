01 мая 2024

Два челябинца поборются с искусственным интеллектом в шоу на ТНТ

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы Ирина Алексеева и Сергей Калинин появятся в шоу «Титаны» на ТНТ Фото:

Два жителя Челябинска стали участниками шоу «Титаны» на ТНТ. За призовой фонд в десять миллионов рублей поборются челябинцы Ирина Алексеева — действующий боец UFC и Сергей Калинин — боец смешанных и кулачных боев, сообщили 2 мая URA.RU в пресс-службе телеканала.

«Для реалити-шоу „Титаны“ при помощи искусственного интеллекта собрали 99 сильнейших людей России. В список вошли фитнес-тренеры, актеры, каскадеры, спасатели, альпинисты, цирковые акробаты и представители уличного спорта. Участниками также стали челябинцы Ирина Алексеева и Сергей Калинин», — сообщили в пресс-службе ТНТ.

Все испытания в шоу создавались с помощью искусственного интеллекта. Участников ждут испытания на скорость, выносливость, силу, баланс. Им придется объединяться в команды, участвовать в поединках или бороться за победу в личном зачете.

Ранее Алексеева стала участницей инцидента, в котором мигрант подрезал ее, когда она ехала на велосипеде. Уроженец Таджикистана оскорбил спортсменку за внешний вид и пытался наехать на нее на автомобиле. Алексеева призналась, что случившееся шокировало ее, и попросила не разжигать межнациональную ненависть. Полиция задержала мигранта, его выдворили из страны.

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Два жителя Челябинска стали участниками шоу «Титаны» на ТНТ. За призовой фонд в десять миллионов рублей поборются челябинцы Ирина Алексеева — действующий боец UFC и Сергей Калинин — боец смешанных и кулачных боев, сообщили 2 мая URA.RU в пресс-службе телеканала. «Для реалити-шоу „Титаны“ при помощи искусственного интеллекта собрали 99 сильнейших людей России. В список вошли фитнес-тренеры, актеры, каскадеры, спасатели, альпинисты, цирковые акробаты и представители уличного спорта. Участниками также стали челябинцы Ирина Алексеева и Сергей Калинин», — сообщили в пресс-службе ТНТ. Все испытания в шоу создавались с помощью искусственного интеллекта. Участников ждут испытания на скорость, выносливость, силу, баланс. Им придется объединяться в команды, участвовать в поединках или бороться за победу в личном зачете. Ранее Алексеева стала участницей инцидента, в котором мигрант подрезал ее, когда она ехала на велосипеде. Уроженец Таджикистана оскорбил спортсменку за внешний вид и пытался наехать на нее на автомобиле. Алексеева призналась, что случившееся шокировало ее, и попросила не разжигать межнациональную ненависть. Полиция задержала мигранта, его выдворили из страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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