Челябинский боец получил травму в шоу «Титаны» на ТНТ

Боец смешанных и кулачных единоборств Сергей Калинин из Верхнего Уфалея Челябинской области травмировался на съемках шоу «Титаны» на ТНТ. Однако Калинин несмотря на боль не сошел с дистанции и решил идти до конца, сообщили URA.RU 12 июля в пресс-службе телеканала.
«Ради победы многие готовы идти даже на риски, связанные со здоровьем. Во время испытания профессиональный боец Сергей „Кратос“ Калинин внезапно получит серьёзную травму связки на руке. Прохождение испытания окажется практически невозможным, ведь травма — это путёвка домой. Но боец примет волевое решение», — сообщили в пресс-службе ТНТ.
В шоу «Титаны» задания для участников придумывает искусственный интеллект. В новом выпуске спортсменам придется бороться в поединках. Нейросеть будет сама разделять их на пары. В этом проекте люди стирают границы собственных возможностей, и превозмогая боль, проходят испытания.
«Я просто дал себе установку выключить боль и остаться в проекте любым способом! Я буду бороться до конца, фиг сдамся, не сойду с дистанции», — сообщил челябинский боец Сергей Калинин.
Ранее стало известно, что челябинцы стали участниками шоу «Титаны» на ТНТ. Алексеева и Калинин поборются за призовой фонд в десять миллионов рублей. Также спортсмены поделились подробностями своей личной жизни.
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