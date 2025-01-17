Shot: Ивлеева вывезла всю мебель из упавшего в цене особняка

Известная блогерша Анастасия Ивлеева вывезла все свои вещи и мебель из своего подмосковного особняка, который упал в цене на 10 млн рублей. Стоимость трехэтажного дома в Истре площадью 684 квадрата снизилась с 130 до 120 млн рублей.
«От блогерши в доме осталась лишь пара тренажеров в спортзале. Все остальное Настюшка забрала с собой в новую жизнь. Даже лампы выдрала из стен, сейчас там остались только дыры от них», — передает Life.ru информацию Shot.
Сам особняк расположен на участке в 36 квадратных метров. В нем есть собственный кинотеатр, сауна, хаммам, тренажерный зал, несколько спален и бар. На участке также расположен гостевой дом, который используется в качестве бьюти-зоны.
В конце декабря в дом Анастасии Ивлеевой проник 28-летний Иван Урекяну из Молдовы. Он смог попасть внутрь, разбив окно. Спрятавшись от полиции в кладовой и вооружившись бейсбольной битой, мужчина был задержан на месте. Позже стало известно, что Урекяну ранее уже пытался вломиться в этот же дом в августе, о чем сообщила сама хозяйка дома Ивлеева, назвав его сталкером, передает «Национальная служба новостей».
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