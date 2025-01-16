16 января 2025

В праздники челябинцы следили за похождениями Бабы Яги и «Елками 11»

© Служба новостей «URA.RU»
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Фильм про Бабу Ягу возглавил рейтинг новогодних просмотров челябинцев
Фильм про Бабу Ягу возглавил рейтинг новогодних просмотров челябинцев Фото:

В праздники челябинские зрители смотрели фильмы про похождения Бабы Яги, «Ониво» и «Елки 11». Как URA.RU сообщили в пресс-службе челябинского филиала «Ростелекома», картины возглавили рейтинг самых популярных в новогодние каникулы.

«Новогодний топ кинофильмов в регионе составили картины „Баба Яга спасает Новый год“, „Манюня: Приключения в деревне“, „Огниво“ и „Елки 11“. Онлайн-кинотеатр Wink отметил рост спроса на контент, ориентированный на семейные просмотры и и праздничную тематику. Поэтому восемь из топ-10 фильмов — это сказки, мультфильмы и кино с возрастными ограничениями от нуля и шести лет», — рассказали URA.RU в «Ростелекоме».

В рейтинге популярности сериалов лидировала драмеди «Ландыши. Такая нежная любовь», первые эпизоды которой стартовали 1 января. Сериал посвящен любви военнослужащего Лехи и богатой наследницы Кати.

«Сериал „Ландыши“ завирусился в соцсетях. Значит, он затронул важные для сегодняшнего времени вопросы, при этом в стиле современной сказки с большим количеством отличной музыки», — отметил гендиректор онлайн-кинотеатра Антон Володькин. Wink является совместным проектом оператора связи и «НМГ».

Среди других сериалов в каникулы стали «Дети перемен», «Папины дочки. Новые», «Комбинация» и «Плакса». Многосерийные картины предназначены для более взрослых зрителей, нежели фильмы. Сериалы имеют возрастные ограничения от 18 лет, последний кинофильм — от 16 лет.

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В праздники челябинские зрители смотрели фильмы про похождения Бабы Яги, «Ониво» и «Елки 11». Как URA.RU сообщили в пресс-службе челябинского филиала «Ростелекома», картины возглавили рейтинг самых популярных в новогодние каникулы. «Новогодний топ кинофильмов в регионе составили картины „Баба Яга спасает Новый год“, „Манюня: Приключения в деревне“, „Огниво“ и „Елки 11“. Онлайн-кинотеатр Wink отметил рост спроса на контент, ориентированный на семейные просмотры и и праздничную тематику. Поэтому восемь из топ-10 фильмов — это сказки, мультфильмы и кино с возрастными ограничениями от нуля и шести лет», — рассказали URA.RU в «Ростелекоме». В рейтинге популярности сериалов лидировала драмеди «Ландыши. Такая нежная любовь», первые эпизоды которой стартовали 1 января. Сериал посвящен любви военнослужащего Лехи и богатой наследницы Кати. «Сериал „Ландыши“ завирусился в соцсетях. Значит, он затронул важные для сегодняшнего времени вопросы, при этом в стиле современной сказки с большим количеством отличной музыки», — отметил гендиректор онлайн-кинотеатра Антон Володькин. Wink является совместным проектом оператора связи и «НМГ». Среди других сериалов в каникулы стали «Дети перемен», «Папины дочки. Новые», «Комбинация» и «Плакса». Многосерийные картины предназначены для более взрослых зрителей, нежели фильмы. Сериалы имеют возрастные ограничения от 18 лет, последний кинофильм — от 16 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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