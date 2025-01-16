Мэр Екатеринбурга просит жителей решить судьбу городских парков

В Екатеринбурге стартовало голосование за выбор парка для благоустройства

17 января 2025 в 12:08 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов просит проявить активность в выборе парка для благоустройства Фото: Илья Московец © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов просит горожан выбрать, какие парки будут благоустроены в 2026 году. Голосование стартовало 17 января. От того, насколько активны будут екатеринбуржцы зависит, получит ли город федеральное финансирование. «С 17 по 31 января пройдет сбор предложений. По его итогам от каждого района определится по одной приоритетной территории для благоустройства. Затем они будут вынесены уже на общегородское рейтинговое голосование, запланированное на весну. Обязательно участвуйте и предлагайте свои варианты», — описал процедуру Орлов в своем telegram-канале. Проголосовать можно в пару кликов. Зайти на сайт мэрии, где опубликованы ссылки на голосование по каждому району, и выбрать из трех вариантов наиболее интересный. Либо предложить свой. Проект «Формирование комфортной городской среды» стартовал в стране в 2018 году. В 2024 году президент РФ Владимир Путин продлил его до 2030 года. Теперь это нацпроект «Инфраструктура для жизни». Благодаря федеральной программе в Екатеринбурге за семь лет были благоустроены набережная реки Исети от улицы Малышева до улицы Куйбышева, сквер у Оперного театра, парк «Зеленая роща», XXII Партсъезда, первый этап Преображенского парка (Академический район), «Солнечные аллеи» (микрорайон Солнечный»). Прямо сейчас также идут работы в летнем парке «Уралмаш». В 2024 году активность проявили более 325 тысяч горожан, показав наивысший результат в стране после Москвы и Санкт-Петербурга, что помогло решить вопрос с благоустройством парка 50-летия ВЛКСМ (микрорайон Юго-Западный). Оно стартует через несколько месяцев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов просит горожан выбрать, какие парки будут благоустроены в 2026 году. Голосование стартовало 17 января. От того, насколько активны будут екатеринбуржцы зависит, получит ли город федеральное финансирование. «С 17 по 31 января пройдет сбор предложений. По его итогам от каждого района определится по одной приоритетной территории для благоустройства. Затем они будут вынесены уже на общегородское рейтинговое голосование, запланированное на весну. Обязательно участвуйте и предлагайте свои варианты», — описал процедуру Орлов в своем telegram-канале. Проголосовать можно в пару кликов. Зайти на сайт мэрии, где опубликованы ссылки на голосование по каждому району, и выбрать из трех вариантов наиболее интересный. Либо предложить свой. Проект «Формирование комфортной городской среды» стартовал в стране в 2018 году. В 2024 году президент РФ Владимир Путин продлил его до 2030 года. Теперь это нацпроект «Инфраструктура для жизни». Благодаря федеральной программе в Екатеринбурге за семь лет были благоустроены набережная реки Исети от улицы Малышева до улицы Куйбышева, сквер у Оперного театра, парк «Зеленая роща», XXII Партсъезда, первый этап Преображенского парка (Академический район), «Солнечные аллеи» (микрорайон Солнечный»). Прямо сейчас также идут работы в летнем парке «Уралмаш». В 2024 году активность проявили более 325 тысяч горожан, показав наивысший результат в стране после Москвы и Санкт-Петербурга, что помогло решить вопрос с благоустройством парка 50-летия ВЛКСМ (микрорайон Юго-Западный). Оно стартует через несколько месяцев.