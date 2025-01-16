16 января 2025

Прокуратура ХМАО заставила коммунальщиков пересчитать плату за тепло

© Служба новостей «URA.RU»
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Жителям Кондинского района ХМАО пересчитали коммунальные платежи из-за позднего включения отопления
Жителям Кондинского района ХМАО пересчитали коммунальные платежи из-за позднего включения отопления Фото:

Прокуратура Кондинского района ХМАО заставила местных коммунальщиков пересчитать плату за теплоснабжение жителям микрорайона «Нефтяник-2» в поселке Междуреченский. Проверка показала, что компания СК «Лидер» подала тепло в дома с большим опозданием, сообщила окружная прокуратура.

«Установлено, что теплоснабжающей организацией — ООО СК „Лидер“ подача тепла в жилые помещения микрорайона „Нефтяник — 2“ в поселке Междуреченский осуществлена значительно позже начала отопительного периода. В результате принятых мер жителям произведен перерасчет платы за теплоснабжение», — сообщила прокуратура ХМАО на официальном сайте.

Жалобу на коммунальщиков подал один из местных жителей. После этого прокуратура проверила работу компании. По результатам проверки надзорное ведомство вынесло представление директору и привлекло виновных к ответственности.

Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО, замерзавшие из-за коммунального ЧП, возмутились из-за условий перерасчета платы за коммунальные услуги. Без тепла из-за аварий остались жители Советского района.

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Прокуратура Кондинского района ХМАО заставила местных коммунальщиков пересчитать плату за теплоснабжение жителям микрорайона «Нефтяник-2» в поселке Междуреченский. Проверка показала, что компания СК «Лидер» подала тепло в дома с большим опозданием, сообщила окружная прокуратура. «Установлено, что теплоснабжающей организацией — ООО СК „Лидер“ подача тепла в жилые помещения микрорайона „Нефтяник — 2“ в поселке Междуреченский осуществлена значительно позже начала отопительного периода. В результате принятых мер жителям произведен перерасчет платы за теплоснабжение», — сообщила прокуратура ХМАО на официальном сайте. Жалобу на коммунальщиков подал один из местных жителей. После этого прокуратура проверила работу компании. По результатам проверки надзорное ведомство вынесло представление директору и привлекло виновных к ответственности. Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО, замерзавшие из-за коммунального ЧП, возмутились из-за условий перерасчета платы за коммунальные услуги. Без тепла из-за аварий остались жители Советского района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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