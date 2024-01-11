Жителей ХМАО, замерзавших из-за коммунального ЧП, возмутили условия перерасчета

Жители Советского района ХМАО, которые из-за целой серии коммунальных ЧП, длящейся с 31 декабря 2023 года вынуждены остались без тепла, возмутились условиями перерасчета, озвученными директором МУП СТВК Александром Яковлевым. Если у абонента не установлен общедомовой прибор учета, то перерасчет будет произведен при условии, что жители с этого адреса обращались в диспетчерскую в момент аварии. Горожане в официальном аккаунте администрации «Вконтакте» раскритиковали такое решение властей.
«А почему без заявлений нельзя сделать перерасчет? Вы же полностью знаете, в каком районе и в каких домах не было тепла?» — возмутились жители.
Администрация опубликовала контактные телефоны, по которым можно проконсультироваться о перерасчете. При этом, жительница Советского Наталья Очиева написала в комментариях, что по указанным телефонам ее не проконсультировали и «ничего не знают». Сотрудник с аккаунта администрации уточнил, что номер доступен. При этом, Очиева возмутилась, что речь шла не об этом — качественную консультативную услугу СТВК по телефону ей оказать не смогли и попросили лично подойти с документами в МУП.
Ранее URA.RU писало, что прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин потребовал провести перерасчет за неоказанные услуги теплоснабжения. Глава надзорного ведомства внес директору СТВК представление об устранении нарушения закона.
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