Жителей ХМАО, замерзавших из-за коммунального ЧП, возмутили условия перерасчета

12 января 2024 в 10:31 Размер текста - 17 +

Перерасчет за отопление нельзя получить, если в момент аварии не было заявки в диспетчерскую Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коммунальные аварии в России Жители Советского района ХМАО, которые из-за целой серии коммунальных ЧП, длящейся с 31 декабря 2023 года вынуждены остались без тепла, возмутились условиями перерасчета, озвученными директором МУП СТВК Александром Яковлевым. Если у абонента не установлен общедомовой прибор учета, то перерасчет будет произведен при условии, что жители с этого адреса обращались в диспетчерскую в момент аварии. Горожане в официальном аккаунте администрации «Вконтакте» раскритиковали такое решение властей. «А почему без заявлений нельзя сделать перерасчет? Вы же полностью знаете, в каком районе и в каких домах не было тепла?» — возмутились жители. Администрация опубликовала контактные телефоны, по которым можно проконсультироваться о перерасчете. При этом, жительница Советского Наталья Очиева написала в комментариях, что по указанным телефонам ее не проконсультировали и «ничего не знают». Сотрудник с аккаунта администрации уточнил, что номер доступен. При этом, Очиева возмутилась, что речь шла не об этом — качественную консультативную услугу СТВК по телефону ей оказать не смогли и попросили лично подойти с документами в МУП. Ранее URA.RU писало, что прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин потребовал провести перерасчет за неоказанные услуги теплоснабжения. Глава надзорного ведомства внес директору СТВК представление об устранении нарушения закона. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Советского района ХМАО, которые из-за целой серии коммунальных ЧП, длящейся с 31 декабря 2023 года вынуждены остались без тепла, возмутились условиями перерасчета, озвученными директором МУП СТВК Александром Яковлевым. Если у абонента не установлен общедомовой прибор учета, то перерасчет будет произведен при условии, что жители с этого адреса обращались в диспетчерскую в момент аварии. Горожане в официальном аккаунте администрации «Вконтакте» раскритиковали такое решение властей. «А почему без заявлений нельзя сделать перерасчет? Вы же полностью знаете, в каком районе и в каких домах не было тепла?» — возмутились жители. Администрация опубликовала контактные телефоны, по которым можно проконсультироваться о перерасчете. При этом, жительница Советского Наталья Очиева написала в комментариях, что по указанным телефонам ее не проконсультировали и «ничего не знают». Сотрудник с аккаунта администрации уточнил, что номер доступен. При этом, Очиева возмутилась, что речь шла не об этом — качественную консультативную услугу СТВК по телефону ей оказать не смогли и попросили лично подойти с документами в МУП. Ранее URA.RU писало, что прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин потребовал провести перерасчет за неоказанные услуги теплоснабжения. Глава надзорного ведомства внес директору СТВК представление об устранении нарушения закона.