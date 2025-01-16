16 января 2025

Челябинку, скрывшую получение ВНЖ в Америке, отправили под суд

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему "Санкции". Пермь, сша, санкции, запад
Женщина не уведомила о получении ВНЖ в Америке Фото:

В Челябинске будут судить местную жительницу, скрывшую получение вида на жительства в США. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону.

«Установлено, что обвиняемая, являясь гражданкой РФ, имея постоянную регистрацию и место жительство в Челябинске, получила вид на жительство в США до 2034 года. Однако не исполнила обязанность по подаче уведомления в уполномоченный орган о наличии у нее вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Преступление выявили сотрудники УФСБ по региону. Они же осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. В настоящее время расследование завершено, материалы отравлены в суд.

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В Челябинске будут судить местную жительницу, скрывшую получение вида на жительства в США. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону. «Установлено, что обвиняемая, являясь гражданкой РФ, имея постоянную регистрацию и место жительство в Челябинске, получила вид на жительство в США до 2034 года. Однако не исполнила обязанность по подаче уведомления в уполномоченный орган о наличии у нее вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Преступление выявили сотрудники УФСБ по региону. Они же осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. В настоящее время расследование завершено, материалы отравлены в суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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