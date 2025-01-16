Челябинку, скрывшую получение ВНЖ в Америке, отправили под суд

17 января 2025 в 11:52 Размер текста - 17 +

Женщина не уведомила о получении ВНЖ в Америке Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Челябинске будут судить местную жительницу, скрывшую получение вида на жительства в США. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону. «Установлено, что обвиняемая, являясь гражданкой РФ, имея постоянную регистрацию и место жительство в Челябинске, получила вид на жительство в США до 2034 года. Однако не исполнила обязанность по подаче уведомления в уполномоченный орган о наличии у нее вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Преступление выявили сотрудники УФСБ по региону. Они же осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. В настоящее время расследование завершено, материалы отравлены в суд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске будут судить местную жительницу, скрывшую получение вида на жительства в США. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону. «Установлено, что обвиняемая, являясь гражданкой РФ, имея постоянную регистрацию и место жительство в Челябинске, получила вид на жительство в США до 2034 года. Однако не исполнила обязанность по подаче уведомления в уполномоченный орган о наличии у нее вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Преступление выявили сотрудники УФСБ по региону. Они же осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. В настоящее время расследование завершено, материалы отравлены в суд.