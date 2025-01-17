Против жителя Крыма возбудили дело об измене за отправку Киеву данных о ПВО

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Мужчина передавал данные о местоположении флота и ПВО украинской разведке
Мужчина передавал данные о местоположении флота и ПВО украинской разведке Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Против жителя Севастополя возбудили дело о госизмене. Мужчина отправлял военной разведке Украины данные о расположении средств ПВО и флота, рассказали в ЦОС ФСБ.

«В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России (госизмена). Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — передает сообщение РИА Новости. 

Отмечается, что мужчина вступил в контакт со спецслужбой Украины по своей инициативе. Для украинской разведки он собирал данные о местоположении ПВО, постов воздушного наблюдения и подразделений Черноморского флота в Севастополе. В последующем эту информацию ВСУ использовали для ударов по военным объектам РФ.

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Против жителя Севастополя возбудили дело о госизмене. Мужчина отправлял военной разведке Украины данные о расположении средств ПВО и флота, рассказали в ЦОС ФСБ. «В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России (госизмена). Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — передает сообщение РИА Новости.  Отмечается, что мужчина вступил в контакт со спецслужбой Украины по своей инициативе. Для украинской разведки он собирал данные о местоположении ПВО, постов воздушного наблюдения и подразделений Черноморского флота в Севастополе. В последующем эту информацию ВСУ использовали для ударов по военным объектам РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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