Против жителя Крыма возбудили дело об измене за отправку Киеву данных о ПВО

Против жителя Севастополя возбудили дело о госизмене. Мужчина отправлял военной разведке Украины данные о расположении средств ПВО и флота, рассказали в ЦОС ФСБ.
«В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России (госизмена). Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — передает сообщение РИА Новости.
Отмечается, что мужчина вступил в контакт со спецслужбой Украины по своей инициативе. Для украинской разведки он собирал данные о местоположении ПВО, постов воздушного наблюдения и подразделений Черноморского флота в Севастополе. В последующем эту информацию ВСУ использовали для ударов по военным объектам РФ.
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