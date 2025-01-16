Администрация Кургана усиливает охрану здания. Вместо привычных охранников на входе посетителей мэрии встречаются сотрудники Росгвардии. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из городской администрации.
«В мэрии теперь на входе стоят сотрудники Росгвардии. Теперь пропускают не всех. Мэрия повторила идею курганского правительства, где работники ведомства так же стоят на входе в здание», — рассказывают URA.RU источники.
По инсайдерской информации, руководство мэрии было недовольно работой ЧОП, которая ранее охраняла здание. На это также указывает и беспокойство врип мэра Антона Науменко. Якобы в мэрию зашел кто-то нежелательный и временный градоначальник поставил защитную дверь с ключом доступа около своего кабинета. По одной из версий, дверь поставили из-за недоработки охраны мэрии. Официальная версия гласит, что безопасности и защиты от террористических атак.
Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в мэрию Кургана. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария.
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