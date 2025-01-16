В Ирбите (Свердловская область) следователи предъявили обвинение 30-летнему местному жителю, который прикурил сигарету от Вечного огня. Его обвиняют в осквернении воинского символа. За данное преступление предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы, сообщили URA.RU в региональном управление СКР.
«Вечером 11 января 2025 года обвиняемый гулял по улицам Ирбита. В какой-то момент он захотел курить, но спичек или зажигалки у него не было. Гражданин, попросив прикурить у нескольких человек и получив отказ, решил прикурить от Вечного огня», — отметили в ведомстве.
Начальник пресс-службы регионального ГУ МВД России Валерий Горелых заявил URA.RU, что в совершении преступления обвиняется местный житель, который был судим в 2012 году. Известно, что он проживает с родителями и не проходил срочную службу. «Соответствующую закалку и укрепление чувства патриотизма, видимо, вовремя не получил, отсюда, вероятно, и результат. Гражданин был установлен и задержан. Он уже раскаялся в содеянном и полностью признал вину», — отметил полковник Горелых.
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