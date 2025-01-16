16 января 2025

В Ирбите 30-летний мужчина прикурил сигарету от Вечного огня. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город в снегу. Курган, вечный огонь, аллея славы, замерзшие цветы
Уралец прикурил сигарету от символа воинской славы (архивное фото) Фото:

В Ирбите (Свердловская область) следователи предъявили обвинение 30-летнему местному жителю, который прикурил сигарету от Вечного огня. Его обвиняют в осквернении воинского символа. За данное преступление предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы, сообщили URA.RU в региональном управление СКР.

«Вечером 11 января 2025 года обвиняемый гулял по улицам Ирбита. В какой-то момент он захотел курить, но спичек или зажигалки у него не было. Гражданин, попросив прикурить у нескольких человек и получив отказ, решил прикурить от Вечного огня», — отметили в ведомстве.

Начальник пресс-службы регионального ГУ МВД России Валерий Горелых заявил URA.RU, что в совершении преступления обвиняется местный житель, который был судим в 2012 году. Известно, что он проживает с родителями и не проходил срочную службу. «Соответствующую закалку и укрепление чувства патриотизма, видимо, вовремя не получил, отсюда, вероятно, и результат. Гражданин был установлен и задержан. Он уже раскаялся в содеянном и полностью признал вину», — отметил полковник Горелых.

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В Ирбите (Свердловская область) следователи предъявили обвинение 30-летнему местному жителю, который прикурил сигарету от Вечного огня. Его обвиняют в осквернении воинского символа. За данное преступление предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы, сообщили URA.RU в региональном управление СКР. «Вечером 11 января 2025 года обвиняемый гулял по улицам Ирбита. В какой-то момент он захотел курить, но спичек или зажигалки у него не было. Гражданин, попросив прикурить у нескольких человек и получив отказ, решил прикурить от Вечного огня», — отметили в ведомстве. Начальник пресс-службы регионального ГУ МВД России Валерий Горелых заявил URA.RU, что в совершении преступления обвиняется местный житель, который был судим в 2012 году. Известно, что он проживает с родителями и не проходил срочную службу. «Соответствующую закалку и укрепление чувства патриотизма, видимо, вовремя не получил, отсюда, вероятно, и результат. Гражданин был установлен и задержан. Он уже раскаялся в содеянном и полностью признал вину», — отметил полковник Горелых.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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