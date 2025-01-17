Орбан: санкции против России пора выкинуть в окно

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Виктор Орбан призвал ЕС отказаться от продления санкций против России
Виктор Орбан призвал ЕС отказаться от продления санкций против России Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что для Европы пришло время отказаться от антироссийских санкций, «выкинув их в окно». Особенно это решение актуально с приходом к власти американского президента Дональда Трампа, подчеркнул он. 

«Сейчас самое важное, чтобы Евросоюз приспособился к изменившейся ситуации, потому что [с приходом Трампа] начинается новая эпоха... Время выкинуть санкции в окно и выстроить с Россией бессанкционный порядок отношений», — подчеркнул  Орбан в эфире радио Kossuth.

Еще в декабре прошлого года Орбан призывал страны ЕС начать отказываться от экономических ограничений России. После этого на Западе начали предполагать, что венгерский политик может наложить право вето на продление санкций. В связи с этим страны ЕС начали думать над альтернативой продления соответствующих ограничений, передает телеканал «Царьград». До этого Венгрию саму лишили часть денег, сообщает 360.Ru.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что для Европы пришло время отказаться от антироссийских санкций, «выкинув их в окно». Особенно это решение актуально с приходом к власти американского президента Дональда Трампа, подчеркнул он.  «Сейчас самое важное, чтобы Евросоюз приспособился к изменившейся ситуации, потому что [с приходом Трампа] начинается новая эпоха... Время выкинуть санкции в окно и выстроить с Россией бессанкционный порядок отношений», — подчеркнул  Орбан в эфире радио Kossuth. Еще в декабре прошлого года Орбан призывал страны ЕС начать отказываться от экономических ограничений России. После этого на Западе начали предполагать, что венгерский политик может наложить право вето на продление санкций. В связи с этим страны ЕС начали думать над альтернативой продления соответствующих ограничений, передает телеканал «Царьград». До этого Венгрию саму лишили часть денег, сообщает 360.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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