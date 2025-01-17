В Екатеринбурге продают огромную квартиру из топ-2 самых дорогих

Квартиру за 200 миллионов рублей продают в центре Екатеринбурга

18 января 2025 в 07:40 Размер текста - 17 +

Объект находится рядом со штаб-квартирой РМК Фото: Анастасия Соргина © URA.RU В центре Екатеринбурга продают шестикомнатную квартиру по улице Горького — одну из самых дорогих в городе (200 миллионов рублей). Объявление опубликовано на сайте «Авито Недвижимость». «Продается шестикомнатная квартира в клубном доме. Четыре комнаты с дизайнерским ремонтом, две комнаты без ремонта», — говорится в описании объявления. Фотографии внутреннего убранства продавец готов предоставить только по запросу покупателя, а на сайте опубликованы снимки жилого комплекса снаружи. Высота потолков в квартире — 3,5 метра, общая площадь составляет 275 «квадратов». Один квадратный метр недвижимости стоит 727,2 тысяч рублей. При покупке квартиры в ипотеку на 20 лет (такой вариант продавец также готов рассмотреть) и первоначальном взносе в размере 40,2 миллиона рублей, ежемесячный платеж составит около 4,03 миллиона рублей. Покупателю нужно обладать доходом 5,1 миллиона рублей для успешного закрытия кредита. Самой дорогой квартирой, выставленной на продажу на вторичном рынке, является пентхаус за 207 миллионов рублей. Панорамные окна выходят на реку Исеть, а площадь объекта — 207,9 квадратных метров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центре Екатеринбурга продают шестикомнатную квартиру по улице Горького — одну из самых дорогих в городе (200 миллионов рублей). Объявление опубликовано на сайте «Авито Недвижимость». «Продается шестикомнатная квартира в клубном доме. Четыре комнаты с дизайнерским ремонтом, две комнаты без ремонта», — говорится в описании объявления. Фотографии внутреннего убранства продавец готов предоставить только по запросу покупателя, а на сайте опубликованы снимки жилого комплекса снаружи. Высота потолков в квартире — 3,5 метра, общая площадь составляет 275 «квадратов». Один квадратный метр недвижимости стоит 727,2 тысяч рублей. При покупке квартиры в ипотеку на 20 лет (такой вариант продавец также готов рассмотреть) и первоначальном взносе в размере 40,2 миллиона рублей, ежемесячный платеж составит около 4,03 миллиона рублей. Покупателю нужно обладать доходом 5,1 миллиона рублей для успешного закрытия кредита. Самой дорогой квартирой, выставленной на продажу на вторичном рынке, является пентхаус за 207 миллионов рублей. Панорамные окна выходят на реку Исеть, а площадь объекта — 207,9 квадратных метров.