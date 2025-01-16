16 января 2025

На берегу озера Саргазы под Челябинском начали строить пентхаусы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Глэмпинг. Челябинск, водоем, курорт, летний отдых, озеро, отпуск
На берегу озера планируется возвести 11 малоэтажных домов Фото:

В Сосновском районе Челябинской области в поселке Саргазы на берегу одноименного озера построят пентхаусы комфорт-класса. Завершить строительство первого объекта планируется к четвертому кварталу 2026 года. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске застройщик ООО „Символ плюс“ в поселке Саргазы на берегу одноименного озера возведет многоквартирный дом на четыре квартиры. Площадь пентхауса составит 311 квадратных метров. Первый дом планируется построить в четвертому кварталу 2026 года», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

Первый кирпичный дом на четыре квартиры комфорт-класса будет двухэтажным, жилая площадь здания составит 221 квадратный метр. На придомовой территории появятся детские и спортивные площадки, также в здании предусмотрен лифт.

В Челябинске построят 11 малоэтажных домов и коттеджи
В Челябинске построят 11 малоэтажных домов и коттеджи

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В Сосновском районе Челябинской области в поселке Саргазы на берегу одноименного озера построят пентхаусы комфорт-класса. Завершить строительство первого объекта планируется к четвертому кварталу 2026 года. Об этом сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске застройщик ООО „Символ плюс“ в поселке Саргазы на берегу одноименного озера возведет многоквартирный дом на четыре квартиры. Площадь пентхауса составит 311 квадратных метров. Первый дом планируется построить в четвертому кварталу 2026 года», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). Первый кирпичный дом на четыре квартиры комфорт-класса будет двухэтажным, жилая площадь здания составит 221 квадратный метр. На придомовой территории появятся детские и спортивные площадки, также в здании предусмотрен лифт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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