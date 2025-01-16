В Сосновском районе Челябинской области в поселке Саргазы на берегу одноименного озера построят пентхаусы комфорт-класса. Завершить строительство первого объекта планируется к четвертому кварталу 2026 года. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске застройщик ООО „Символ плюс“ в поселке Саргазы на берегу одноименного озера возведет многоквартирный дом на четыре квартиры. Площадь пентхауса составит 311 квадратных метров. Первый дом планируется построить в четвертому кварталу 2026 года», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).
Первый кирпичный дом на четыре квартиры комфорт-класса будет двухэтажным, жилая площадь здания составит 221 квадратный метр. На придомовой территории появятся детские и спортивные площадки, также в здании предусмотрен лифт.
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