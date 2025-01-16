В Красноуфимске первоклассница провалилась в яму с горячей золой

17 января 2025 в 14:01 Размер текста - 17 +

На момент традиции девочка училась в первом классе (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Красноуфимске (Свердловская область) коммунальщики выплатят полмиллиона рублей семье первоклассницы, которая получила ожоги, провалившись в яму с горячей золой. Трагедия произошла в сентябре 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба облсуда. Девочка забралась на неохраняемую территорию и решила поиграть на склоне, что привело к тому, что ее одежда загорелась. В результате она получила ожоги рук, ног и живота, общая площадь повреждений составила около 20% тела. После происшествия девочка долгое время находилась в больнице, затем продолжала лечение дома, не посещая школу. У нее остались серьезные последствия: нарушения в работе правой руки и шрамы на теле. Правоохранительные органы выяснили, что котельная принадлежит МУП «Энергосервис», а территория на момент инцидента не имела ограждений и предупреждающих знаков, что создавало опасность для прохожих. «Прокурор, действуя в интересах несовершеннолетней, обратился в Красноуфимский районный суд с иском к МУП „Энергосервис“ МО Красноуфимский округ о компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Суд счел сумму компенсации морального вреда разумной и справедливой и удовлетворил исковые требования в полном объеме», — говорится в сообщении ведомства. Обжалование ответчиком решения в областном суде не увенчалось успехом. Апелляционная инстанция, проанализировав материалы дела, приняла решение оставить основные пункты решения без изменений, скорректировав лишь размер государственной пошлины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Красноуфимске (Свердловская область) коммунальщики выплатят полмиллиона рублей семье первоклассницы, которая получила ожоги, провалившись в яму с горячей золой. Трагедия произошла в сентябре 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба облсуда. Девочка забралась на неохраняемую территорию и решила поиграть на склоне, что привело к тому, что ее одежда загорелась. В результате она получила ожоги рук, ног и живота, общая площадь повреждений составила около 20% тела. После происшествия девочка долгое время находилась в больнице, затем продолжала лечение дома, не посещая школу. У нее остались серьезные последствия: нарушения в работе правой руки и шрамы на теле. Правоохранительные органы выяснили, что котельная принадлежит МУП «Энергосервис», а территория на момент инцидента не имела ограждений и предупреждающих знаков, что создавало опасность для прохожих. «Прокурор, действуя в интересах несовершеннолетней, обратился в Красноуфимский районный суд с иском к МУП „Энергосервис“ МО Красноуфимский округ о компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Суд счел сумму компенсации морального вреда разумной и справедливой и удовлетворил исковые требования в полном объеме», — говорится в сообщении ведомства. Обжалование ответчиком решения в областном суде не увенчалось успехом. Апелляционная инстанция, проанализировав материалы дела, приняла решение оставить основные пункты решения без изменений, скорректировав лишь размер государственной пошлины.