Церковные праздники 18 января 2025 года: традиции и приметы

18 января верующие отмечают вечер-приготовление перед большим православным праздником — Крещением. В этот день также вспоминают святых Феопемпта, Феоны, Синклитикии, Михея, Аполлинарии, Фостирия, Мины, Григория и других. URA.RU подготовил обзор православных праздников на18 января 2025.
Крещенский сочельник
Сочельник — это важный праздник в православной традиции, который отмечают накануне Крещения Господня. Этот день символизирует ожидание и подготовку к духовному событию — крещению Иисуса Христа в реке Иордан. В Сочельник верующие соблюдают строгий пост, готовясь к встрече с праздником. В этот день принято готовить постный ужин, на столе обычно бывает 12 блюд, которые представляют 12 апостолов. Пища не содержит мяса и молочных продуктов, на столе могут быть рыба, овощи, грибы и фрукты. Одно из традиционных блюд — кутья, которую пекут из зерна, меда и сухофруктов. Она символизирует единство семьи.
Вечером 18 января люди собираются в храмах на праздничную службу, где читают священные тексты и молятся о благословении на новый год. После службы семьи собираются за столом, чтобы разделить постный ужин и порадоваться общению.
В ночь на 19 января, после празднования Сочельника, православные христиане собираются у водоемов для проведения обряда освящения воды. Эта традиция символизирует крещение Иисуса Христа в реке Иордан и имеет глубокие корни в христианской вере.
Во время обряда священник читает молитвы и освящает воду, которая, по верованиям, становится святой. Верующие считают, что такая вода обладает особой благодатью, очищает от грехов и приносит здоровье. Многие православные люди окунаются в освященную воду, даже если на улице холодно. Это считается актом веры, покаяния и духовного очищения. Окунаясь, они верят, что получают благословение и укрепляют свою связь с Богом. Эта традиция объединяет людей и создает атмосферу духовного единства. Святая вода, освященная в этот день, хранится в домах верующих на протяжении всего года. Люди используют ее для благословения своих домов, лечения и защиты от злых сил.
Святые мученики
Святые Феопемпт и Феона пострадали за веру в Христа в Никомидии в 303 году. Епископ Феопемпт отказался приносить жертвы языческим богам и за это его жестоко пытали, однако он остался цел, по преданию, благодаря Божьей помощи.
Император Диоклетиан, желая опорочить Феопемпта, вызвал волхва Феону, который мог творить чудеса. Например, он разделил свирепого быка на две равные части. Когда Феона предложил святому Феопемпту ядовитую пищу, и тот остался жив, волхв уверовал в Христа и принял имя Синесий. Оба мученика подверглись пыткам за свою веру. В конце концов, Феопемпта обезглавили, а Феону заживо закопали в землю.
Пророк Михей
Святой пророк Михей жил в одно время с пророком Исаией. Библия и предания не рассказывают о его происхождении и семье. Некоторые считают, что одно из его пророчеств спасло жизнь пророка Иеремии. Михей предсказал рождение Спасителя мира и гибель царя Ахава в войне с ассирийцами. За это предсказание его посадили в темницу, но после гибели Ахава освободили. Михей умер мученической смертью в IX веке до нашей эры.
Преподобная Аполлинария
Преподобная Аполлинария была дочерью человека из окружения византийского императора Феодосия Младшего. Она хотела стать монахиней и тайно от родителей переоделась в мужскую одежду, назвавшись Дорофеем, и ушла в скит к святому Макарию Египетскому.
У ее родителей была еще одна дочь, которая страдала беснованием. Они отправили ее в скит, где Аполлинария, под видом Дорофея, исцелила ее. Однако по возвращении домой девушка снова подверглась нападению дьявола, который сделал ее похожей на беременную женщину. Родители пришли в ярость и послали воинов в скит, требуя выдать виновного. Аполлинария призналась и вернулась домой, где открылась своим близким и снова исцелила сестру. После этого она вернулась в скит и вскоре умерла.
Преподобный Симеон Псково-Печерский
Преподобный Симеон родился в 1869 году, в детстве он узнал о жизни преподобного Серафима Саровского и начал молиться на камне, подражая ему. Часто в их доме останавливался преподобный Корнилий Крыпецкий, который говорил, что мальчик станет монахом. Однажды Симеон попросил родителей оставить его в Псково-Печерской обители, и спустя несколько лет отец отпустил его в монастырь.
После революции Симеона хотели сделать наместником обители, но он отказался. Его постригли в схиму и назначили духовником братии. За свое смирение и любовь к людям Симеон получил дары Святого Духа: прозорливость и способность исцелять душевные и телесные болезни.
Фостирий и Мина Синайский
Фостирий жил в VI веке. Он вел праведную жизнь и мог исцелять больных. Он основал монастырь, куда пришло много монахов. Также участвовал в церковном Соборе, где защищал Православие. Фостирий прожил хорошую жизнь и мирно умер. Преподобный Мина жил в IV веке и 50 лет был монахом в Синайском монастыре. Он тоже умер мирно.
Григорий Акритский
Жил в IX веке в благочестивой семье и получил хорошее образование. Во время гонений от еретиков он стойко держался православной веры. Чтобы больше сосредоточиться на духовной жизни, уехал в Селевкию. Когда святому исполнилось 20 лет, он отправился в Иерусалим, чтобы поклониться святым местам. Там он провел 12 лет, терпя притеснения от арабов и евреев. Затем он переехал в Рим и стал монахом.
Перед смертью Григорий жил в монастыре на острове Акрите. Он вел очень строгую жизнь: ходил босиком, ел немного хлеба и пил воду раз в два-три дня, спал на рогоже и носил одну одежду. Его домом была яма, где он молился и переживал за Церковь. Позже он затворился в маленькой келье и выходил только за водой для братьев. Святой Григорий умер спокойно.
Что нельзя делать 18 января:
- Не ругаться и не ссориться — считается, что негативные эмоции в этот день могут привлечь беду.
- Не заниматься тяжелой работой — рекомендуется избегать физического труда, так как день считается особенным и лучше провести его в молитве и размышлениях.
- Не убирать в доме — многие верят, что уборка может "вымести" удачу и благополучие.
- Не давать в долг — считается, что это может привести к финансовым проблемам.
- Не есть мясные блюда — в некоторых традициях этот день считается постным, поэтому рекомендуется воздерживаться от мясных продуктов.
Приметы на 18 января
- Если на улице мороз — год будет удачным и благополучным.
- Снегопад в этот день — предвещает хороший урожай.
- Светлое небо — к хорошему здоровью и счастью в семье.
- Если кто-то родится 18 января — будет удачливым и успешным в жизни.
- Если вода в реке или водоеме спокойная — это символизирует мир и гармонию в жизни
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