Что запрещено в Крещенский сочельник: традиции, обычаи и запреты, которые должны знать все

Православные 18 января отмечают канун праздника Крещения Господня — сочельник. Этот день связан с приметами, суевериями и традициями, которые православные христиане соблюдают уже много лет. Как нужно провести Крещенский сочельник, а что ни в коем случае нельзя делать в этот день, чтобы не навлечь беду — в материале URA.RU.
Крещенский сочельник: история, традиции
Крещенский сочельник завершает Рождественский пост и предшествует празднику Крещения Господня, или Богоявления. Слово «сочельник» происходит от названия постного блюда — сочива, которое готовят из зерен (чаще всего пшеницы или риса), с добавлением меда, орехов и сухофруктов.
Крещение Господне связано с евангельским событием — крещением Иисуса Христа в реке Иордан. Согласно Писанию, Иоанн Креститель, проповедуя покаяние, крестил людей в водах Иордана. Когда Христос вошел в воду, с небес раздался голос Бога-Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». В этот момент Дух Святой в виде голубя сошел на Иисуса. Это событие стало первым явлением Святой Троицы — Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Духа Святого. Именно поэтому праздник Крещения также называют Богоявлением. С тех пор праздник Крещения, или Богоявления, символизирует очищение, духовное возрождение и связь человека с Богом.
Крещенский сочельник — это время строгого поста, молитвы и подготовки к празднику. До появления на небе первой звезды верующим предписывается воздержание от любой пищи. По традиции, первая звезда символизирует Вифлеемскую звезду, которая указала путь волхвам к месту рождения Иисуса Христа. После этого разрешается вечерняя трапеза, состоящая из постных блюд, главным из которых является сочиво. Это блюдо символизирует смирение, единство с природой и благодарность Богу за земные дары.
Особое место в Крещенский сочельник занимает освящение воды. Считается, что в этот день вода во всех источниках, реках и водоемах становится святой и приобретает целебные свойства.
В церквях проходит обряд Великого освящения воды, и верующие набирают ее в специальные сосуды, чтобы использовать в течение года. Освященной водой окропляют дома, пьют ее для укрепления здоровья и используют в молитвах как символ очищения и благодати. Эта вода, называемая агиасмой, может храниться долгое время, не теряя своих свойств.
В народной традиции Крещенский сочельник также связан с подготовкой к празднику Крещения. В этот день многие отправляются к водоемам, где вырубают прорубь в форме креста, называемую «иордань». После освящения воды некоторые решаются на погружение в ледяную воду, считая это символом очищения от грехов и укрепления духа. Однако Церковь подчеркивает, что этот обряд — не обязательный, а добровольный. Главное в Крещении — это вера и духовная составляющая, а не физические действия.
Главные запреты Крещенского сочельника
Нельзя ссориться и ругаться
Крещенский сочельник — это день, когда важно сохранять мир в душе и в отношениях с окружающими. Любые ссоры, конфликтные ситуации, грубые слова и обиды в этот день считаются особенно тяжелым грехом. Скандалы, произошедшие в этот день, могут «отравить» весь предстоящий год и стать причиной постоянных неудач.
- Почему это важно: по православной традиции, ссоры и гнев отдаляют человека от Бога. Крещенский сочельник — время для смирения и прощения, а не для споров. В этот день лучше постараться примириться даже с теми, с кем у вас были разногласия.
- Совет: Если избежать конфликта не удается, старайтесь не повышать голос и не говорить грубых слов. Лучше отложить решение спорного вопроса на другой день.
Нельзя нарушать пост
Крещенский сочельник — это день строгого поста, который продолжается до появления первой звезды на небе. Вечером разрешается вкушать сочиво — постное блюдо из вареных зерен пшеницы, меда, орехов и сухофруктов. Запрет на мясную, молочную пищу и алкоголь сохраняется до конца дня.
- Почему это важно: пост в этот день символизирует духовное очищение и подготовку к празднику Крещения. Нарушение поста в Крещенский сочельник считается проявлением неуважения к церковным традициям.
- Факт: после появления первой звезды на небе (напоминающей звезду, указавшую путь волхвам) пост ослабевает, и можно приступать к трапезе. Однако даже вечером блюда остаются постными.
Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом
В Крещенский сочельник запрещено заниматься тяжелой домашней и профессиональной работой: уборкой, ремонтом, строительством, шитьем. Этот день следует посвятить духовным делам — молитвам, посещению церкви, чтению Священного Писания.
- Почему это важно: церковь призывает в этот день сосредоточиться на подготовке к празднику, а не на материальных заботах. Тяжелая работа может отвлечь от духовной составляющей дня.
- Исключение: допускается выполнение только самых необходимых дел, например, приготовление постных блюд для вечерней трапезы.
Нельзя гадать
Хотя в Святки (с 7 по 18 января) традиционно проводились гадания, в Крещенский сочельник любые попытки предсказать будущее строго запрещены. Церковь осуждает гадания, считая их греховным действием, которое нарушает Божий замысел.
- Почему это важно: гадания — это обращение к оккультным силам, что противоречит православной вере. В Крещенский сочельник такие действия считаются особенно тяжелым грехом, так как этот день посвящен Богу.
- Факт: по церковным учениям, гадания могут «закрыть» человеку путь к Божьей благодати и навлечь духовные беды.
Нельзя проливать или выбрасывать воду
Вода в Крещенский сочельник имеет особое значение. Считается, что в этот день она становится святой и обладает целебными свойствами. Поэтому к воде нужно относиться с уважением: нельзя проливать ее без необходимости, использовать для бытовых нужд или выбрасывать освященную воду.
- Почему это важно: освященная вода символизирует благодать и очищение. Небрежное обращение с ней может быть воспринято как нарушение священных традиций.
- Совет: после освящения воды в храме принесите ее домой, окропите свой дом и храните святую воду в чистом месте.
Нельзя шуметь и устраивать развлечения
Крещенский сочельник — это время тишины и покоя. Шумные вечеринки, громкая музыка или активные развлечения в этот день считаются недопустимыми. День должен пройти в размышлениях, молитвах и подготовке к празднику Крещения.
- Почему это важно: шум и суета могут отвлечь от духовной подготовки. Этот день — не для веселья, а для душевного покоя.
Нельзя отказывать в помощи
В Крещенский сочельник нельзя быть равнодушным к чужой беде. Если кто-то просит о помощи — будь то материальная поддержка или простая просьба, — отказывать нельзя. Считается, что проявление милосердия в этот день приносит благословение.
- Факт: В народе говорили, что тот, кто проявил доброту в Крещенский сочельник, будет благословлен Богом на весь год.
Нельзя выносить мусор после захода солнца
По народным приметам, вынос мусора в Крещенский сочельник после захода солнца может «вынести» из дома благополучие. Это правило относится ко всем предпраздничным дням, когда дом должен быть полностью очищен заранее.
- Совет: Завершите уборку и вынесите мусор до заката.
Нельзя шить, вязать и работать с острыми предметами
Существует поверье, что использование острых предметов в Крещенский сочельник (ножей, игл, ножниц) может «заколоть» счастье и принести неприятности. Шитье и вязание символически воспринимаются как запутывание жизненного пути.
- Совет: Отложите такие дела на другой день, чтобы избежать неприятностей.
Что нужно делать в Крещенский сочельник
Чтобы провести Крещенский сочельник правильно:
- Посетите церковную службу и причаститесь.
- Прочитайте молитвы дома, если не можете пойти в храм.
- Приготовьте постное сочиво для вечерней трапезы.
- Наберите освященной воды и окропите ею свой дом.
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