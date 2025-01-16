«Мистическое убийство»: новая версия гибели бывшего помощника вора в законе под Екатеринбургом

На бывшего помощника вора в законе Трофы (Андрея Трофимова) Алексея Суродеева напал неизвестный с ножом во время прогулки в поселке Кедровке (Свердловская область). После этого мужчина, которого прозвали Сенсеем и Лешей-Колдуном, скончался в больнице. Такую версию URA.RU озвучила местная жительница.
«Моя знакомая из больницы сказала, что с 3 на 4 января у нас в поселке на улице Трудовой ранили Алексея. Он с собакой был на прогулке, к нему подъехал черный автомобиль, из которого выскочил мужчина с ножом. А потом быстро скрылся», — рассказала женщина, знавшая Суродеева.
Затем Алексей попал в больницу Березовского. В начале этой недели он умер. После этого полицейские пришли опрашивать соседей. «Говорят, что и ко мне стучались. Но я не услышал. Других тоже опросили. По их словам, силовики им ничего не рассказали о том, как могли напасть на Алексея. Просто опросили и все. Лично я не слышал криков и не видел драки. Мистическое убийство», — сказал его сосед.
Утром 17 января в доме Сенсея прошли следственные действия. Официальных комментариев от силовых структур нет.
По словам источника URA.RU, Суродеев давно отошел от криминального мира. И стал целителем. «Наставлял на правильный путь многих. Людям помогал бесплатно. В дар брал продукты или алкоголь. Очень светлым и приветливым человеком был», — описала его другая соседка. Также Суродеев помогал и авторитетам. В частности, последним его клиентом был Андрей Овчинников по прозвищу Овчина.
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