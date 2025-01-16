16 января 2025

«Мистическое убийство»: новая версия гибели бывшего помощника вора в законе под Екатеринбургом

Бывшего помощника вора в законе Трофы ранили на прогулке в Кедровке
© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП произошло в начале января (архивное фото) Фото:

На бывшего помощника вора в законе Трофы (Андрея Трофимова) Алексея Суродеева напал неизвестный с ножом во время прогулки в поселке Кедровке (Свердловская область). После этого мужчина, которого прозвали Сенсеем и Лешей-Колдуном, скончался в больнице. Такую версию URA.RU озвучила местная жительница.

«Моя знакомая из больницы сказала, что с 3 на 4 января у нас в поселке на улице Трудовой ранили Алексея. Он с собакой был на прогулке, к нему подъехал черный автомобиль, из которого выскочил мужчина с ножом. А потом быстро скрылся», — рассказала женщина, знавшая Суродеева.

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Затем Алексей попал в больницу Березовского. В начале этой недели он умер. После этого полицейские пришли опрашивать соседей. «Говорят, что и ко мне стучались. Но я не услышал. Других тоже опросили. По их словам, силовики им ничего не рассказали о том, как могли напасть на Алексея. Просто опросили и все. Лично я не слышал криков и не видел драки. Мистическое убийство», — сказал его сосед.

Утром 17 января в доме Сенсея прошли следственные действия. Официальных комментариев от силовых структур нет.

По словам источника URA.RU, Суродеев давно отошел от криминального мира. И стал целителем. «Наставлял на правильный путь многих. Людям помогал бесплатно. В дар брал продукты или алкоголь. Очень светлым и приветливым человеком был», — описала его другая соседка. Также Суродеев помогал и авторитетам. В частности, последним его клиентом был Андрей Овчинников по прозвищу Овчина.

В доме Суродеева прошли следственные действия
В доме Суродеева прошли следственные действия
Фото:
Следователь с оборудованием
Следователь с оборудованием
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На бывшего помощника вора в законе Трофы (Андрея Трофимова) Алексея Суродеева напал неизвестный с ножом во время прогулки в поселке Кедровке (Свердловская область). После этого мужчина, которого прозвали Сенсеем и Лешей-Колдуном, скончался в больнице. Такую версию URA.RU озвучила местная жительница. «Моя знакомая из больницы сказала, что с 3 на 4 января у нас в поселке на улице Трудовой ранили Алексея. Он с собакой был на прогулке, к нему подъехал черный автомобиль, из которого выскочил мужчина с ножом. А потом быстро скрылся», — рассказала женщина, знавшая Суродеева. Затем Алексей попал в больницу Березовского. В начале этой недели он умер. После этого полицейские пришли опрашивать соседей. «Говорят, что и ко мне стучались. Но я не услышал. Других тоже опросили. По их словам, силовики им ничего не рассказали о том, как могли напасть на Алексея. Просто опросили и все. Лично я не слышал криков и не видел драки. Мистическое убийство», — сказал его сосед. Утром 17 января в доме Сенсея прошли следственные действия. Официальных комментариев от силовых структур нет. По словам источника URA.RU, Суродеев давно отошел от криминального мира. И стал целителем. «Наставлял на правильный путь многих. Людям помогал бесплатно. В дар брал продукты или алкоголь. Очень светлым и приветливым человеком был», — описала его другая соседка. Также Суродеев помогал и авторитетам. В частности, последним его клиентом был Андрей Овчинников по прозвищу Овчина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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