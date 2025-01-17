На Крещение ожидается резкое похолодание в Кургане
новость из сюжетаРезкие изменения погоды в Кургане и области
В Кургане и области ожидается резкое похолодание перед Крещением. Синоптики обещают морозы до минус 26 градусов. Прогноз опубликован на сайте Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).
«В Курганской области ночью 18 января ожидается температура до минус 26 градусов при прояснении. Днем прогнозируют не более 14 градусов мороза», — говорится на сайте Курганского ЦГМС.
Ранее курганские синоптики прогнозировали понижение температуры до минус 24 градусов. Также местами обещали небольшой снег.
Синоптики обещают резкое похолодание перед Крещением
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