На Крещение в Кургане ударят более мощные морозы, чем ожидалось. Скрин

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На Крещение ожидается резкое похолодание в Кургане
На Крещение ожидается резкое похолодание в Кургане Фото:
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Резкие изменения погоды в Кургане и области

В Кургане и области ожидается резкое похолодание перед Крещением. Синоптики обещают морозы до минус 26 градусов. Прогноз опубликован на сайте Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

«В Курганской области ночью 18 января ожидается температура до минус 26 градусов при прояснении. Днем прогнозируют не более 14 градусов мороза», — говорится на сайте Курганского ЦГМС.

Ранее курганские синоптики прогнозировали понижение температуры до минус 24 градусов. Также местами обещали небольшой снег. 

Синоптики обещают резкое похолодание перед Крещением
Синоптики обещают резкое похолодание перед Крещением
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В Кургане и области ожидается резкое похолодание перед Крещением. Синоптики обещают морозы до минус 26 градусов. Прогноз опубликован на сайте Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). «В Курганской области ночью 18 января ожидается температура до минус 26 градусов при прояснении. Днем прогнозируют не более 14 градусов мороза», — говорится на сайте Курганского ЦГМС. Ранее курганские синоптики прогнозировали понижение температуры до минус 24 градусов. Также местами обещали небольшой снег. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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