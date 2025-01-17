Политолог раскрыл, чем Россия сможет заменить поставки газа в Европу

Россия рассматривает возможность начала транзита своего природного газа через территорию Ирана в страны Ближнего Востока и на индийский субконтинент после прекращения экспорта газа в европейские страны. Об этом URA.RU сообщил доцента кафедры политологии факультета экономики и политологии Университета Шахида Бехешти (Тегеран, Иран) Алирез Нури.
«Одним из них является план Ирана по транспортировке российского газа на Ближний Восток и индийский субконтинент через Иран, что может создать новые рынки для России. Особенно в то время, когда газовый рынок в Европе сталкивается с трудностями», — сказал Нури.
Кроме того, Россия может использовать транспортный коридор «Север-Юг», который облегчит торговлю России со странами Персидского залива и индийским субконтинентом через Иран. Это может значительно ускорить логистические процессы и уменьшить зависимость от традиционных торговых путей.
Россия прекратила поставлять свое топливо в Европу через территорию Украины 1 января. Это связано с прекращением действия договора о транзите газа, который действовал с 2019 года. Украинская сторона заявила, что продлевать соглашение не намерена. После этого многие страны, включая Словакию, Венгрию и Австрию пригрозили Киеву конфликтом. По данным агентства Bloomberg, на прошлой неделе запасы газа в Европе были заполнены лишь на 70%, что значительно ниже уровня прошлого года в это же время.
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