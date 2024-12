Европа пригрозила конфликтом Украине при остановке транзита газа

Договор по транзиту российского газа в Европу через Украину закончится 31 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Европе, в частности, в Словакии, Венгрии и Австрии, пригрозили Киеву конфликтом из-за окончания 31 декабря контракта на транзит российского газа через его территорию. Так, ведущие газовые компании Центральной Европы подписали соответствующую декларацию, которую направят главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщил председатель правления и гендиректор SPP Войтех Ференц. «Мы представим документ главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, чтобы она получила информацию из первых рук об угрозе энергетической и экономической безопасности в нашем регионе», — заявил Ференца. Его слова приводит Bloomberg. По информации от Bloomberg, декларацию подписали ведущие газовые компании Центральной Европы, включая венгерские компании MOL Hungarian Oil and Gas Plc и MVM, словацкую SPP и ее оператора Eustream AS. А также различные торговые ассоциации и крупные промышленные потребители из Венгрии, Австрии, Италии и Словакии. Согласно документам, ежегодный объем транспортировки газа должен составлять 40 миллиардов кубометров, однако фактические объемы в последние годы значительно ниже. В 2023 году было транспортировано приблизительно 11,85 миллиарда кубометров, а в 2022 году — 16,7 миллиарда. Данный газопровод является одним из двух оставшихся маршрутов для поставок российского газа в Европу, вторым из которых является «Турецкий поток». Маршрут обеспечивает всего 5% от общего импорта газа в ЕС, но его роль критически важна для нескольких стран. Ранее компании Евросоюза уже призывали сохранить в 2025 году транзит российского газа. Такую декларацию они направили властям ЕС. Инициативу поддержали венгерские MOL Uzbek Oil and Gas и MVM и оператор газовой сети Eustream AS, также документ подписали представители Венгрии. Словакии, Австрии и Италии, передает «Национальная служба новостей». Крмое того, премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Украину может ждать серьезный конфликт, в случае если она откажется пропускать транзит российского газа через свои границы. Фицо подчеркнул, что Словакия поддерживает Украину и рассчитывает на аналогичные действия в ответ, передает 360.ru.

