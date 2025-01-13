Bloomberg: Европа угрожает спровоцировать мировую борьбу за газ

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Киев отказался возобновлять транзит российского газа через Территорию Украины, это ударило по Европе
Киев отказался возобновлять транзит российского газа через Территорию Украины, это ударило по Европе Фото:

Европа столкнулась с риском энергетического дефицита, который может спровоцировать глобальную борьбу за газ. По данным Bloomberg, несмотря на достаточные запасы газа, холодная зима привела к более быстрому расходованию ресурсов, что угрожает планам по заполнению газовых хранилищ на следующий год.

«Дефицит в Европе должен спровоцировать глобальную борьбу за газ... Запасы газа в Европе сокращаются из-за холодной погоды и дефицита поставок после того, как Россия прекратила поставки по трубопроводу через Украину в Новый год», — сообщает Bloomberg. Это подчеркивает серьезность ситуации и возможные международные последствия. 

Как указывает агентство, на прошлой неделе запасы газа в Европе были заполнены лишь на 70%, что значительно ниже уровня прошлого года в это же время, когда хранилища были заполнены на 86%. Чтобы покрыть существующий дефицит, Европе требуется импортировать до 10 миллионов тонн сжиженного природного газа ежегодно, что на 10% превышает показатели 2024 года. 

С начала нового года прекращена поставка российского газа в европейские страны через территорию Украины после того, как Киев не согласился на продление существующего договора. По словам представителей «Газпрома», из-за позиции Украины у компании больше нет технической и юридической возможности использовать этот путь для транзита газа.

Европейские страны увеличили закупки сжиженного природного газа (СПГ) из России до рекордных объемов. В Европе президента Украины Владимира Зеленского за отказ продлевать соглашение осудили. 

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Европа столкнулась с риском энергетического дефицита, который может спровоцировать глобальную борьбу за газ. По данным Bloomberg, несмотря на достаточные запасы газа, холодная зима привела к более быстрому расходованию ресурсов, что угрожает планам по заполнению газовых хранилищ на следующий год. «Дефицит в Европе должен спровоцировать глобальную борьбу за газ... Запасы газа в Европе сокращаются из-за холодной погоды и дефицита поставок после того, как Россия прекратила поставки по трубопроводу через Украину в Новый год», — сообщает Bloomberg. Это подчеркивает серьезность ситуации и возможные международные последствия.  Как указывает агентство, на прошлой неделе запасы газа в Европе были заполнены лишь на 70%, что значительно ниже уровня прошлого года в это же время, когда хранилища были заполнены на 86%. Чтобы покрыть существующий дефицит, Европе требуется импортировать до 10 миллионов тонн сжиженного природного газа ежегодно, что на 10% превышает показатели 2024 года.  С начала нового года прекращена поставка российского газа в европейские страны через территорию Украины после того, как Киев не согласился на продление существующего договора. По словам представителей «Газпрома», из-за позиции Украины у компании больше нет технической и юридической возможности использовать этот путь для транзита газа. Европейские страны увеличили закупки сжиженного природного газа (СПГ) из России до рекордных объемов. В Европе президента Украины Владимира Зеленского за отказ продлевать соглашение осудили. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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