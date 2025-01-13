Bloomberg: Европа угрожает спровоцировать мировую борьбу за газ

Европа столкнулась с риском энергетического дефицита, который может спровоцировать глобальную борьбу за газ. По данным Bloomberg, несмотря на достаточные запасы газа, холодная зима привела к более быстрому расходованию ресурсов, что угрожает планам по заполнению газовых хранилищ на следующий год.
«Дефицит в Европе должен спровоцировать глобальную борьбу за газ... Запасы газа в Европе сокращаются из-за холодной погоды и дефицита поставок после того, как Россия прекратила поставки по трубопроводу через Украину в Новый год», — сообщает Bloomberg. Это подчеркивает серьезность ситуации и возможные международные последствия.
Как указывает агентство, на прошлой неделе запасы газа в Европе были заполнены лишь на 70%, что значительно ниже уровня прошлого года в это же время, когда хранилища были заполнены на 86%. Чтобы покрыть существующий дефицит, Европе требуется импортировать до 10 миллионов тонн сжиженного природного газа ежегодно, что на 10% превышает показатели 2024 года.
С начала нового года прекращена поставка российского газа в европейские страны через территорию Украины после того, как Киев не согласился на продление существующего договора. По словам представителей «Газпрома», из-за позиции Украины у компании больше нет технической и юридической возможности использовать этот путь для транзита газа.
Европейские страны увеличили закупки сжиженного природного газа (СПГ) из России до рекордных объемов. В Европе президента Украины Владимира Зеленского за отказ продлевать соглашение осудили.
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