В Челябинской области усилят меры поддержки участников СВО

Заксобрание Челябинской области в 2025 году продолжит совершенствование законов, направленных на поддержку участников СВО и их семей. Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания.
«Что качается самого главного — блока социальных законов, планируется дальнейшее совершенствование законодательства, направленного на поддержку семей с детьми, участников специальной военной операции и их семей, незащищенных слоев населения и других категорий граждан. Также предстоит рассмотреть законодательные инициативы по изменениям в сфере земельных отношений, пользования недрами, молодежной политики, развития образования, культуры, спорта, занятости населения и других областях жизни», — цитируют в пресс-службе спикера заксобрания Олега Гербера.
Кроме того, заксобрание продолжит работу над законами, связанными с проведением реформы органов местного самоуправления. Предстоит принять множество законодательных изменений, связанных с преобразованием 23-х районов области в муниципальные округа.
Также планируется внести изменения в законодательство о выборах и референдумах. В налоговом законодательстве предстоят изменения, усиливающие меры поддержки промпредприятий и стимулирование инвестиций.
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