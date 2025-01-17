В Челябинской области усилят меры поддержки участников СВО

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Олег Гербер заверил, что заксобрание продолжит работу над совершенствованием законодательства
Олег Гербер заверил, что заксобрание продолжит работу над совершенствованием законодательства Фото:

Заксобрание Челябинской области в 2025 году продолжит совершенствование законов, направленных на поддержку участников СВО и их семей. Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания.

«Что качается самого главного — блока социальных законов, планируется дальнейшее совершенствование законодательства, направленного на поддержку семей с детьми, участников специальной военной операции и их семей, незащищенных слоев населения и других категорий граждан. Также предстоит рассмотреть законодательные инициативы по изменениям в сфере земельных отношений, пользования недрами, молодежной политики, развития образования, культуры, спорта, занятости населения и других областях жизни», — цитируют в пресс-службе спикера заксобрания Олега Гербера.

Кроме того, заксобрание продолжит работу над законами, связанными с проведением реформы органов местного самоуправления. Предстоит принять множество законодательных изменений, связанных с преобразованием 23-х районов области в муниципальные округа.

Также планируется внести изменения в законодательство о выборах и референдумах. В налоговом законодательстве предстоят изменения, усиливающие меры поддержки промпредприятий и стимулирование инвестиций.

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Заксобрание Челябинской области в 2025 году продолжит совершенствование законов, направленных на поддержку участников СВО и их семей. Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания. «Что качается самого главного — блока социальных законов, планируется дальнейшее совершенствование законодательства, направленного на поддержку семей с детьми, участников специальной военной операции и их семей, незащищенных слоев населения и других категорий граждан. Также предстоит рассмотреть законодательные инициативы по изменениям в сфере земельных отношений, пользования недрами, молодежной политики, развития образования, культуры, спорта, занятости населения и других областях жизни», — цитируют в пресс-службе спикера заксобрания Олега Гербера. Кроме того, заксобрание продолжит работу над законами, связанными с проведением реформы органов местного самоуправления. Предстоит принять множество законодательных изменений, связанных с преобразованием 23-х районов области в муниципальные округа. Также планируется внести изменения в законодательство о выборах и референдумах. В налоговом законодательстве предстоят изменения, усиливающие меры поддержки промпредприятий и стимулирование инвестиций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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