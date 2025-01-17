За квартиру с роскошным видом из окна готовы доплатить 23% челябинцев

17 января 2025 в 14:15 Размер текста - 17 +

Наименее привлекательным видом из окна челябинцы считают промзоны и шумные дороги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 23% жителей готовы заплатить за квартиры с красивым видом из окна гораздо больше. При этом 61% челябинцев считают вид из окна важным, но не ключевым при выборе квартиры, рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимость». «За квартиру с привлекательным видом из окна готовы заплатить больше 23% жителей Челябинска. Чаще других ключевым фактором при выборе жилья видовые характеристики называли горожане в возрасте до 24 лет», — сообщили в пресс-службе. При этом наименее привлекательным видом из окна челябинцы считают промышленные зоны и шумные дороги — по 48%. Также жители мегаполиса не хотели бы видеть у себя за окнами окна соседнего дома (41%), строительные площадки и пустыри (40%). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 23% жителей готовы заплатить за квартиры с красивым видом из окна гораздо больше. При этом 61% челябинцев считают вид из окна важным, но не ключевым при выборе квартиры, рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимость». «За квартиру с привлекательным видом из окна готовы заплатить больше 23% жителей Челябинска. Чаще других ключевым фактором при выборе жилья видовые характеристики называли горожане в возрасте до 24 лет», — сообщили в пресс-службе. При этом наименее привлекательным видом из окна челябинцы считают промышленные зоны и шумные дороги — по 48%. Также жители мегаполиса не хотели бы видеть у себя за окнами окна соседнего дома (41%), строительные площадки и пустыри (40%).