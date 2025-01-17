За квартиру с роскошным видом из окна готовы доплатить 23% челябинцев

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Наименее привлекательным видом из окна челябинцы считают промзоны и шумные дороги Фото:

В Челябинске 23% жителей готовы заплатить за квартиры с красивым видом из окна гораздо больше. При этом 61% челябинцев считают вид из окна важным, но не ключевым при выборе квартиры, рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«За квартиру с привлекательным видом из окна готовы заплатить больше 23% жителей Челябинска. Чаще других ключевым фактором при выборе жилья видовые характеристики называли горожане в возрасте до 24 лет», — сообщили в пресс-службе.

При этом наименее привлекательным видом из окна челябинцы считают промышленные зоны и шумные дороги — по 48%. Также жители мегаполиса не хотели бы видеть у себя за окнами окна соседнего дома (41%), строительные площадки и пустыри (40%).

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В Челябинске 23% жителей готовы заплатить за квартиры с красивым видом из окна гораздо больше. При этом 61% челябинцев считают вид из окна важным, но не ключевым при выборе квартиры, рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимость». «За квартиру с привлекательным видом из окна готовы заплатить больше 23% жителей Челябинска. Чаще других ключевым фактором при выборе жилья видовые характеристики называли горожане в возрасте до 24 лет», — сообщили в пресс-службе. При этом наименее привлекательным видом из окна челябинцы считают промышленные зоны и шумные дороги — по 48%. Также жители мегаполиса не хотели бы видеть у себя за окнами окна соседнего дома (41%), строительные площадки и пустыри (40%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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