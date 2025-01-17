За квартиру с роскошным видом из окна готовы доплатить 23% челябинцев

В Челябинске 23% жителей готовы заплатить за квартиры с красивым видом из окна гораздо больше. При этом 61% челябинцев считают вид из окна важным, но не ключевым при выборе квартиры, рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимость».
«За квартиру с привлекательным видом из окна готовы заплатить больше 23% жителей Челябинска. Чаще других ключевым фактором при выборе жилья видовые характеристики называли горожане в возрасте до 24 лет», — сообщили в пресс-службе.
При этом наименее привлекательным видом из окна челябинцы считают промышленные зоны и шумные дороги — по 48%. Также жители мегаполиса не хотели бы видеть у себя за окнами окна соседнего дома (41%), строительные площадки и пустыри (40%).
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