«ЮТэйр» задержал вылет трех рейсов из Тюмени

В тюменском аэропорту Рощино отмечена массовая задержка рейсов авиакомпании «ЮТэйр». Информация об этом размещена на электронном табло воздушной гавани.
«Самая долгая задержка — рейс из Тюмени в Советский, ХМАО. Вылет должен был состояться в 9:30 утра, однако его перенесли на 20:00».
Сообщается, что с 16:00 на 19:45 так же перенесен вылет рейса в Екатеринбург. А отправка борта в Казань отложена на два часа — с 19:30 на 21:30. В справочной Рощино задержку не прокомментировали. URA.RU направило запрос руководству авиакомпании, ответ ожидается.
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