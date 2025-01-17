«ЮТэйр» задержал вылет трех рейсов из Тюмени

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Все три рейса задерживаются на два часа и более
Все три рейса задерживаются на два часа и более Фото:

В тюменском аэропорту Рощино отмечена массовая задержка рейсов авиакомпании «ЮТэйр». Информация об этом размещена на электронном табло воздушной гавани.

«Самая долгая задержка — рейс из Тюмени в Советский, ХМАО. Вылет должен был состояться в 9:30 утра, однако его перенесли на 20:00».

Сообщается, что с 16:00 на 19:45 так же перенесен вылет рейса в Екатеринбург. А отправка борта в Казань отложена на два часа — с 19:30 на 21:30. В справочной Рощино задержку не прокомментировали. URA.RU направило запрос руководству авиакомпании, ответ ожидается.

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В тюменском аэропорту Рощино отмечена массовая задержка рейсов авиакомпании «ЮТэйр». Информация об этом размещена на электронном табло воздушной гавани. «Самая долгая задержка — рейс из Тюмени в Советский, ХМАО. Вылет должен был состояться в 9:30 утра, однако его перенесли на 20:00». Сообщается, что с 16:00 на 19:45 так же перенесен вылет рейса в Екатеринбург. А отправка борта в Казань отложена на два часа — с 19:30 на 21:30. В справочной Рощино задержку не прокомментировали. URA.RU направило запрос руководству авиакомпании, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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