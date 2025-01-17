МО: ВС РФ освободили более 60% захваченной ВСУ территории в Курской области

Российскими военными освобождено около 63% захваченной ВСУ территории Курской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Освобождены 63,2% (801 квадратных километров) от изначально занятой противником территории Курской области (1268 квадратных километров)», — рассказали в российском военном ведомстве. Свою ежедневную сводку Минобороны опубликовали в telegram-канале.
По данным ведомства, ВСУ изначально хотели вырваться из зоны блокирования в Курской области, пытаясь провести контратаку в районе Бердина, но безуспешно. В отражении украинских атак участвуют бойцы из чеченского батальона «Ахмат», добавили в министерстве.
ВСУ начали свое вторжение в приграничную Курскую область в августе 2024 года. По данным на 17 января, за все время боев Украина потеряла на курском направлении более 52 450 бойцов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.