МО: ВС РФ освободили более 60% захваченной ВСУ территории в Курской области

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За время украинского вторжения в Курскую область российские бойцы смогли вернуть 63% изначально захваченной ВСУ территории
За время украинского вторжения в Курскую область российские бойцы смогли вернуть 63% изначально захваченной ВСУ территории Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российскими военными освобождено около 63% захваченной ВСУ территории Курской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Освобождены 63,2% (801 квадратных километров) от изначально занятой противником территории Курской области (1268 квадратных километров)», — рассказали в российском военном ведомстве. Свою ежедневную сводку Минобороны опубликовали в telegram-канале.

По данным ведомства, ВСУ изначально хотели вырваться из зоны блокирования в Курской области, пытаясь провести контратаку в районе Бердина, но безуспешно. В отражении украинских атак участвуют бойцы из чеченского батальона «Ахмат», добавили в министерстве.

ВСУ начали свое вторжение в приграничную Курскую область в августе 2024 года. По данным на 17 января, за все время боев Украина потеряла на курском направлении более 52 450 бойцов.

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Российскими военными освобождено около 63% захваченной ВСУ территории Курской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Освобождены 63,2% (801 квадратных километров) от изначально занятой противником территории Курской области (1268 квадратных километров)», — рассказали в российском военном ведомстве. Свою ежедневную сводку Минобороны опубликовали в telegram-канале. По данным ведомства, ВСУ изначально хотели вырваться из зоны блокирования в Курской области, пытаясь провести контратаку в районе Бердина, но безуспешно. В отражении украинских атак участвуют бойцы из чеченского батальона «Ахмат», добавили в министерстве. ВСУ начали свое вторжение в приграничную Курскую область в августе 2024 года. По данным на 17 января, за все время боев Украина потеряла на курском направлении более 52 450 бойцов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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