В ЯНАО открывают движение по зимнику, который проверяла специальная комиссия

Движение по зимнику откроют 17 января в 15:00 (архивное фото)
С 15:00 запланировано открытие по зимнику Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
«Движение открывается по всей протяженности зимника Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги», — рассказали в официальном telegram-канале департамента. По зимнику будет доступен проезд для машин массой до 15 тонн.
Ранее URA.RU сообщало, что зимнюю дорогу Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги проверит перед открытием специальная комиссия. Движение по зимнику ограничивалось из-за погодных условий.
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