16 января 2025

В ЯНАО открывают движение по зимнику, который проверяла специальная комиссия

Зимник Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги открывают для машин массой до 15 тонн
© Служба новостей «URA.RU»
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Движение по зимнику откроют 17 января в 15:00 (архивное фото)
Движение по зимнику откроют 17 января в 15:00 (архивное фото) Фото:

С 15:00 запланировано открытие по зимнику Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«Движение открывается по всей протяженности зимника Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги», — рассказали в официальном telegram-канале департамента. По зимнику будет доступен проезд для машин массой до 15 тонн.

Ранее URA.RU сообщало, что зимнюю дорогу Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги проверит перед открытием специальная комиссия. Движение по зимнику ограничивалось из-за погодных условий.

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С 15:00 запланировано открытие по зимнику Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства. «Движение открывается по всей протяженности зимника Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги», — рассказали в официальном telegram-канале департамента. По зимнику будет доступен проезд для машин массой до 15 тонн. Ранее URA.RU сообщало, что зимнюю дорогу Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги проверит перед открытием специальная комиссия. Движение по зимнику ограничивалось из-за погодных условий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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