Раскрыты подробности гибели девушки в пожаре в Академическом

Девушка, найденная мертвой в горящей квартире в Академическом районе Екатеринбурга, была психически больна и могла неосторожно обращаться с огнем. Подробности трагедии URA.RU раскрыл источник.
«20-летняя девушка снимала в доме на Вильгельма де Геннина жилье. В январе она проходила лечение в психиатрической больнице, поскольку имела некое заболевание. Следов насильственной смерти на ее теле не обнаружено», — рассказал собеседник агентства.
Предварительной причиной смерти екатеринбурженки называют отравление угарным газом. Причиной возгорания — неосторожное обращение со спичками.
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