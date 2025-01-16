16 января 2025

Раскрыты подробности гибели девушки в пожаре в Академическом

Причиной пожара в Екатеринбурге, где погибла 20-летняя девушка, стали спички
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в многоэтажном жилом доме на улице Шейнкмана. Екатеринбург, пожар, огонь, тушение пожара, возгорание, многоквартирный дом
Вероятная причина пожара — неосторожное обращение хозяйки квартиры со спичками (архивное фото) Фото:

Девушка, найденная мертвой в горящей квартире в Академическом районе Екатеринбурга, была психически больна и могла неосторожно обращаться с огнем. Подробности трагедии URA.RU раскрыл источник.

«20-летняя девушка снимала в доме на Вильгельма де Геннина жилье. В январе она проходила лечение в психиатрической больнице, поскольку имела некое заболевание. Следов насильственной смерти на ее теле не обнаружено», — рассказал собеседник агентства.

Предварительной причиной смерти екатеринбурженки называют отравление угарным газом. Причиной возгорания — неосторожное обращение со спичками.

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Девушка, найденная мертвой в горящей квартире в Академическом районе Екатеринбурга, была психически больна и могла неосторожно обращаться с огнем. Подробности трагедии URA.RU раскрыл источник. «20-летняя девушка снимала в доме на Вильгельма де Геннина жилье. В январе она проходила лечение в психиатрической больнице, поскольку имела некое заболевание. Следов насильственной смерти на ее теле не обнаружено», — рассказал собеседник агентства. Предварительной причиной смерти екатеринбурженки называют отравление угарным газом. Причиной возгорания — неосторожное обращение со спичками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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