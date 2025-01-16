Происшествия Пожары Раскрыты подробности гибели девушки в пожаре в Академическом Причиной пожара в Екатеринбурге, где погибла 20-летняя девушка, стали спички 17 января 2025 в 15:15 Размер текста - 17 + Вероятная причина пожара — неосторожное обращение хозяйки квартиры со спичками (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Девушка, найденная мертвой в горящей квартире в Академическом районе Екатеринбурга, была психически больна и могла неосторожно обращаться с огнем. Подробности трагедии URA.RU раскрыл источник. «20-летняя девушка снимала в доме на Вильгельма де Геннина жилье. В январе она проходила лечение в психиатрической больнице, поскольку имела некое заболевание. Следов насильственной смерти на ее теле не обнаружено», — рассказал собеседник агентства. Предварительной причиной смерти екатеринбурженки называют отравление угарным газом. Причиной возгорания — неосторожное обращение со спичками. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Девушка, найденная мертвой в горящей квартире в Академическом районе Екатеринбурга, была психически больна и могла неосторожно обращаться с огнем. Подробности трагедии URA.RU раскрыл источник. «20-летняя девушка снимала в доме на Вильгельма де Геннина жилье. В январе она проходила лечение в психиатрической больнице, поскольку имела некое заболевание. Следов насильственной смерти на ее теле не обнаружено», — рассказал собеседник агентства. Предварительной причиной смерти екатеринбурженки называют отравление угарным газом. Причиной возгорания — неосторожное обращение со спичками. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям