16 января 2025

Стали известны самые популярные направления для отдыха из Перми

Самыми популярными направлениями из Перми в 2024 году стали Египет и Турция
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Египет и Турцию летали более 145 тысяч пермяков
В Египет и Турцию летали более 145 тысяч пермяков Фото:

Самыми популярными зарубежными направлениями среди пермяков в 2024 году стали Египет и Турция. В России пермяки выбирали Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Об этом сообщается в telegram-канале краевого минтранса.

«Наибольший интерес среди международных направлений у пассажиров вызвали рейсы в Анталью, Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Суммарно туда летали более 145 тысяч пассажиров», — говорится в сообщении министерства транспорта Пермского края.

Среди городов России самой популярной стала Москва (912 495 пассажиров за год). За ней следует Сочи (303 714). На третьем месте оказался Санкт-Петербург (277 590 пассажиров). 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самыми популярными зарубежными направлениями среди пермяков в 2024 году стали Египет и Турция. В России пермяки выбирали Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Об этом сообщается в telegram-канале краевого минтранса. «Наибольший интерес среди международных направлений у пассажиров вызвали рейсы в Анталью, Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Суммарно туда летали более 145 тысяч пассажиров», — говорится в сообщении министерства транспорта Пермского края. Среди городов России самой популярной стала Москва (912 495 пассажиров за год). За ней следует Сочи (303 714). На третьем месте оказался Санкт-Петербург (277 590 пассажиров). 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...