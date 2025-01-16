Стали известны самые популярные направления для отдыха из Перми

Самыми популярными зарубежными направлениями среди пермяков в 2024 году стали Египет и Турция. В России пермяки выбирали Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Об этом сообщается в telegram-канале краевого минтранса.
«Наибольший интерес среди международных направлений у пассажиров вызвали рейсы в Анталью, Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Суммарно туда летали более 145 тысяч пассажиров», — говорится в сообщении министерства транспорта Пермского края.
Среди городов России самой популярной стала Москва (912 495 пассажиров за год). За ней следует Сочи (303 714). На третьем месте оказался Санкт-Петербург (277 590 пассажиров).
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