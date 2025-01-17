Самими популярными у семейных челябинцев стали Kia, Chery Tiggo и Volkswagen

Средняя стоимость семейных авто с пробегом составляет 2,5 миллиона рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В топ лучших семейных автомобилей в Челябинске вошли автомобили марок Kia Sorento Prime, Chery Tiggo 8 Pro и внедорожник Volkswagen ID.6 X AT. Их стоимость варьируется от 2 миллионов 250 тысяч рублей до 3 миллионов 400 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Авто».

«В топе лучших семейных автомобилей в Челябинске — авто за 2 миллиона 660 тысяч рублей. Это кроссовер второй генерации Kia Sorento Prime 2019 года выпуска в максимальной комплектации. Он отличается увеличенными габаритами: длиннее стали корпус модели и колесная база», — сообщили в пресс-службе сервиса.

В рейтинге лучших семейных авто в Челябинске также автомобиль Chery Tiggo 8 Pro в максимальной комплектации. Такой автомобиль можно приобрести за 2 миллиона 250 тысяч рублей.

Также отличным вариантом для семей с детьми челябинцы назвали внедорожник Volkswagen ID.6 X AT 2022 года выпуска с задним приводом и электродвигателем. Он продается за 3 миллиона 400 тысяч рублей. В автомобиле семь мест.

Лучшим семейным автомобилем в Челябинске признан кроссовер Kia Sorento Prime 2019 года выпуска Фото: пресс-служба «Авито Авто»

Автомобиль Chery Tiggo 8 Pro можно приобрести за 2 миллиона 250 тысяч рублей Фото: пресс-служба «Авито Авто»

Семейным челябинцам также нравится внедорожник Volkswagen ID.6 X AT Фото: пресс-служба «Авито Авто»