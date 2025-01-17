В Екатеринбурге в честь Дня образования Свердловской области подвели итоги конкурса «Достояние Среднего Урала». Проект стал рекордным по количеству голосовавших свердловчан, а лидерами впервые стали шесть участников, а не пять, отметил губернатор Евгений Куйвашев на церемонии чествования победителей.
«Я всегда внимательно слежу за ходом голосования и с удовольствием отмечаю, что интерес к конкурсу растет: появляются новые объекты для голосования, увеличивается число заявок и количество голосующих. В этот раз уральцы отдали за своих фаворитов почти 160 тысяч голосов — это в два с лишним раза больше, чем в предыдущие годы. Конкуренция была очень высокая», — подчеркнул Куйвашев.
Голосование проводилось с 1 августа по 1 декабря. Всего на конкурс поступило 107 заявок, из них отобрали 15, за которые и предстояло голосовать свердловчанам. Итоги подводили в Общественной палате региона.
Впервые за трехлетнюю историю конкурса назвали шесть победителей. Победу вырвал мотоцикл «Урал», набрав 23413 голоса. «В условиях конкурса для прочитал, что основная цель — это сохранение национальных традиций и укрепление авторитета Свердловской области в России и за рубежом. Мотоцикл „Урал“ — это единственный продукт, который производят на Урале, и он продается на всех пяти континентах земного шара. Нет такого второго предприятия в регионе и в России с такой географией продажи», — заявил исполнительный директор предприятия Владимир Курмачев.
Ненамного от лидера отстал музейный комплекс в Верхней Пышме (22423 голоса). Следом расположились природный парк «Оленьи ручьи» (16423 голоса), сказы Павла Бажова (15332 голоса), Свердловский областной госпиталь для ветеранов войн (14099 голосов) и музейный комплекс «Северская домна» (13741 голос). Всем победителям вручили дипломы и стелы в Колонном зале Дома Севастьянова.
В прошлом году лидером голосования стал Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» — «Старый Демидовский завод». Также в пятерку вошли карьер хризотил-асбеста Уральского асбестового горно-обогатительного комбината, волейбольный клуб «Уралочка», Алапаевская узкоколейная железная дорога и Невьянская наклонная башня. Всего было отдано 67 тысяч голосов.
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