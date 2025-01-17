Дэвид Линч, режиссер из США, скончавшийся 16 января, создал свою психоделическую реальность. Об этом URA.RU заявил эксперт кино из Кургана Валерий Алексеев. Он перечислил главные, по его мнению, фильмы легендарного режиссера.
Линч создал уникальный мир, который сочетает в себе элементы мистики и реализма, отметил Алексеев. «Прорывом Линча в большое кино стала лента „Голова-ластик“, которую он начал снимать еще в 1972 году с помощью своих друзей, а завершил в 1976-м. Этот ломавший стереотипы зрительского кино фильм неожиданно получил широкий прокат и ввел его создателя в мир большого кино», — говорит эксперт.
Первые работы были экспериментальными фильмами на грани анимации и художественного кино. Алексеев подчеркивает, что «Линч умел делать внутренние миры видимыми», что стало его отличительной чертой. Снятый в 1980 году «Человек-слон» принес ему восемь номинаций на «Оскар», включая лучшие фильм и режиссуру. После успеха этой картины Линч получил предложение экранизировать один из самых известных фантастических романов XX века — «Дюну» Фрэнка Херберта. Хотя этот проект не оправдал ожиданий по сборам, именно Дино Де Лаурентис продюсировал следующую работу Линча — «Синий бархат». Кульминацией карьеры Линча стал сериал «Твин Пикс».
«Его показ в ноябре 1993 года по российскому телевидению имел феноменальный успех и сделал имя этого режиссера у нас культовым. В своем дальнейшем творчестве Линч продолжал достраивать мир своей психоделической кинореальности, сняв в виде приквела ленту „Твин Пикс: Сквозь огонь“, далее „Шоссе в никуда“, а уже в двухтысячные годы добавив к ней „Малхоланд драйв“. „Внутреннюю империю“ и в 2017-м третий сезон „Твин Пикс“, — пояснил Алексеев.
Линч мог создавать фильмы, которые трогали зрителей своей человечностью. Например, в фильме «Простая история» рассказывается о ветеране Второй мировой войны, который на газонокосилке отправляется повидать своего больного брата. Этот фильм демонстрирует не только мастерство режиссера, но и его умение передавать глубокие человеческие чувства.
Знаменательно, что последнее появление на экране Линча произошло всего два года назад в автобиографическом фильме Стивена Спилберга «Фабельманы». В этом фильме он сыграл роль великого мастера вестернов Джона Форда, дающего жизненный урок начинающему режиссеру. «Теперь кажется, что этот урок давал и нам сам создатель „Твин Пикс“. И этот линчевский урок непередаваемого словом, а только магией экрана, умения делать внутренние миры видимыми продолжат считывать со своих экранов и новые поколения зрителей», — считает Алексеев.
Дэвид Линч ушел из жизни в возрасте 78 лет. Режиссер долгое время страдал от зависимости от табака, утверждая, что не мог начать утро без кофе и сигареты. Он наслаждался процессом курения, который считал важной частью своей жизни и творчества. Однако в 2020 году у него диагностировали эмфизему, что привело к серьезным проблемам с дыханием.
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