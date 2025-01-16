Стал эпохой кинематографа XX века, снял продолжение сериала спустя 26 лет: чем запомнился Дэвид Линч

Четырежды номинированного на премию «Оскар» режиссера фильмов «Голова-ластик», «Дикие сердцем» и «Синий бархат», а также культового сериала «Твин Пикс» Дэвида Линча не стало на 79-ом году жизни. О его первых шагах в индустрии, взлетах, падениях и личной жизни — в публикации URA.RU.
Ранние годы Линча
Дэвид Кит Линч родился 20 января 1946 года в городе Мизула штата Монтана (США). В 1965 году он посещал Пенсильванскую академию искусств в Филадельфии. По словам современников, там Линч с удовольствием занимался живописью, скульптурой и фотографией.
На курсах по экспериментальному искусству будущий именитый режиссер увлекся мультипликацией. В 1966 он создал свой первый короткометражный анимационный фильм «Шестеро заболевают». Через год — первый короткометражный художественный фильм под названием «Алфавит».
В 1971 году Линч приступает к съемкам полнометражного дебюта «Голова-ластик». Из-за финансовых трудностей съемки много раз прерывали. Работу над картиной удалось завершить только в 1976 году. Несмотря на то, что к фильму киностудии отнеслись скептически, через короткое время лента стала культовой.
Взлет карьеры режиссера
Законченная в 1980 году черно-белая драма «Человек-слон» получила восемь номинаций на премию «Оскар» и принесла Линчу мировую известность. Чуть позже от влиятельного продюсера Дино Де Лаурентиса поступило предложение поработать над масштабной экранизации фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна».
Фанаты не слишком тепло встретили фильм, он провалился в прокате, не заинтересовав критиков. Конечный вариант критиковал сам режиссер. Зато четвертый фильм Линча, детективный триллер «Синий бархат», выпущенный на экраны в 1986 году, принес вторую номинацию на «Оскар» за лучшую режиссуру.
Работы Линча из 90-ых и 2000-ых
В начале 1990-х годов Линч увлекся телевизионными проектами. Наиболее известным из них стал сериал «Твин Пикс» о расследовании убийства старшеклассницы Лоры Палмер в провинциальном американском городке.
Параллельно велась работа над полнометражной криминальной мелодрамой «Дикие сердцем» с Лорой Дерн и Николасом Кейджем в главных ролях. В 1990 году фильм получил главный приз Каннского кинофестиваля. Затем Линч вернулся к истории «Твин Пикса», сняв в 1992 году приквел «Сквозь огонь», который критики назвали провальным.
Следующими работами Линча стали:
- триллер «Шоссе в никуда» (1997);
- драма «Простая история» (1999);
- психологический триллер «Малхолланд Драйв» (2001), ставший самой успешной лентой «позднего» периода творчества режиссера;
- мини-сериалы «Кролики» (2002) и «Страна дураков» (2002);
- короткометражные ленты «Абсурд» (2007), «Леди голубой Шанхай» (2010), «Один порыв воображения» (2010);
- фантастический триллер «Внутренняя империя» (2006).
Также Линч отметился созданием рекламных роликов и музыкальных клипов. В последующие годы он выпустил несколько экспериментальных фильмов.
Уход из кино
Линч заявил, что уходит из индустрии в мае 2017 года. В беседе с журналистами он объяснил, что отрасль сильно изменилась в последние годы. И, по его мнению, не в лучшую сторону. На вопрос о том, станет ли «Внутренняя империя» его последним полнометражным фильмом, режиссер ответил: «Да».
Решение изменилось после Каннского фестиваля того же года. Позже состоялась премьера нового сезона сериала «Твин Пикс: Возвращение». В 2020 году стало известно, что Линч планирует снять телесериал для американской компании Netflix. Годом ранее ему вручили почетную премию «Оскар» за выдающийся вклад в кинематограф.
Семейная жизнь Линча
В первый раз Линч женился в 1967 году. Это произошло в Чикаго. Его женой стала Пегги Ленц. Через год у супругов родилась дочь Дженнифер Чемберс. Она пошла по стопам отца и стала кинорежиссером. Пара развелась в 1974 году.
В 1977 году Линч женился во второй раз на Мэри Фиск. Она была сестрой давнего друга режиссера. В этом союзе родился сын, которого они назвали Остин Джек.
После разрыва с Мэри в 1987 году Линч начал встречаться с Изабеллой Росселлини — звездой собственного фильма «Синий бархат». После очередного расставания в 1991 году он состоял в гражданском браке в Мэри Суини которая работала с режиссером в качестве монтажера. В 1992 у пары родился сын Райли. Отношения были оформлены в мае 2006 года, но уже через два месяца молододены заявила о разводе.
В феврале 2009 года Линч женился на актрисе Эмили Стоуфл, которая была моложе его на 30 лет. Они встретились на съемочной площадке фильма «Внутренняя империя». В 2012 году родилась дочь Лула Богиния, которую назвали в честь главной героини его фильма «Дикие сердцем».
Семья сообщила о смерти режиссера
В августе прошлого года Линч признался, что у него диагностирована эмфизему легких из-за постоянного курения табака. Режиссера не стало 16 января 2025 года. Он умер в возрасте 78 лет. Семья, сообщившая о кончине Линча, попросила об уединении в непростое для них время.
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