Назван район Екатеринбурга с самыми дешевыми «однушками» для аренды. Карта

В Екатеринбурге дешевые однокомнатные квартиры сдают в Орджоникидзевском районе
© Служба новостей «URA.RU»
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Орджоникидзевский район опередил другие по стоимости
Орджоникидзевский район опередил другие по стоимости Фото:

В Екатеринбурге самые дешевые арендные однокомнатные квартиры сдают в Орджоникидзевском районе. Аналитику для URA.RU подготовил сервис «Циан». Подробнее о ценах — в карточках агентства.

Стоимость аренды квартир в Орджоникидзевском районе в среднем составляет 28,8 тысячи рублей — это самая низкая ставка в городе. В Академическом районе снять однокомнатную квартиру стоит 30,8 тысяч рублей, а в Чкаловском — 31,7 тысячи рублей. 

Дороже всего аренда стоит в центре — в границах улиц Восточная-Куйбышева-Большакова-Московская-Челюскинцев — 46,7 тысячи рублей. Чуть меньше обойдется съем однокомнатной квартиры в Ленинском районе — 40 тысяч рублей. 

Самым дорогим районом стал Центр
Самым дорогим районом стал Центр
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В Екатеринбурге самые дешевые арендные однокомнатные квартиры сдают в Орджоникидзевском районе. Аналитику для URA.RU подготовил сервис «Циан». Подробнее о ценах — в карточках агентства. Стоимость аренды квартир в Орджоникидзевском районе в среднем составляет 28,8 тысячи рублей — это самая низкая ставка в городе. В Академическом районе снять однокомнатную квартиру стоит 30,8 тысяч рублей, а в Чкаловском — 31,7 тысячи рублей.  Дороже всего аренда стоит в центре — в границах улиц Восточная-Куйбышева-Большакова-Московская-Челюскинцев — 46,7 тысячи рублей. Чуть меньше обойдется съем однокомнатной квартиры в Ленинском районе — 40 тысяч рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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