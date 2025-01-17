В Екатеринбурге самые дешевые арендные однокомнатные квартиры сдают в Орджоникидзевском районе. Аналитику для URA.RU подготовил сервис «Циан». Подробнее о ценах — в карточках агентства.
Стоимость аренды квартир в Орджоникидзевском районе в среднем составляет 28,8 тысячи рублей — это самая низкая ставка в городе. В Академическом районе снять однокомнатную квартиру стоит 30,8 тысяч рублей, а в Чкаловском — 31,7 тысячи рублей.
Дороже всего аренда стоит в центре — в границах улиц Восточная-Куйбышева-Большакова-Московская-Челюскинцев — 46,7 тысячи рублей. Чуть меньше обойдется съем однокомнатной квартиры в Ленинском районе — 40 тысяч рублей.
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