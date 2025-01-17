Россия запретила ввоз животноводческой продукции со всей территории ЕС

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Запрет на ввоз продукции из Германии также ввели многие страны
Запрет на ввоз продукции из Германии также ввели многие страны Фото:

Из-за угрозы распространения ящура в России приостанавливается сертификация всех животных, а также продукции животноводства из стран ЕС. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

«С 20 января вводится запрет на ввоз в Россию и транзит по ее территории продукции животноводства со всей территории Евросоюза. Причина — высокая контагиозность возбудителя и его устойчивость в окружающей среде», — говорится на сайте Россельхознадзора.

Временные ограничения в отношении Германии из-за ящура также ввели многие страны по всему миру. В ведомстве отметили, что это первый случай за последние 40 лет, передает «Национальная служба новостей».

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Из-за угрозы распространения ящура в России приостанавливается сертификация всех животных, а также продукции животноводства из стран ЕС. Об этом сообщили в Россельхознадзоре. «С 20 января вводится запрет на ввоз в Россию и транзит по ее территории продукции животноводства со всей территории Евросоюза. Причина — высокая контагиозность возбудителя и его устойчивость в окружающей среде», — говорится на сайте Россельхознадзора. Временные ограничения в отношении Германии из-за ящура также ввели многие страны по всему миру. В ведомстве отметили, что это первый случай за последние 40 лет, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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