Россия запретила ввоз животноводческой продукции со всей территории ЕС

Из-за угрозы распространения ящура в России приостанавливается сертификация всех животных, а также продукции животноводства из стран ЕС. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.
«С 20 января вводится запрет на ввоз в Россию и транзит по ее территории продукции животноводства со всей территории Евросоюза. Причина — высокая контагиозность возбудителя и его устойчивость в окружающей среде», — говорится на сайте Россельхознадзора.
Временные ограничения в отношении Германии из-за ящура также ввели многие страны по всему миру. В ведомстве отметили, что это первый случай за последние 40 лет, передает «Национальная служба новостей».
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