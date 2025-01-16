Прокуратура проводит проверку после отключения воды и света в пермском поселке

Прокуратура Чердынского района Пермского края проверит ситуацию с коммунальной аварией в поселке Пильва. Местные жители остались без воды и света.
«Прокуратура Чердынского района проводит проверку в связи с отсутствием водоснабжения и электроэнергии в поселке Пильва, где проживает 15 человек. Это произошло из-за аварии на трансформаторе. Сейчас проводятся работы по устранению последствий аварии. В ходе проверки оценят действия местной администрации по оперативному устранению аварии и обеспечению населения коммунальными услугами», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители поселка Пильва остались без света. Добраться до Пильвы проблематично из-за погодных условий. Власти ждут морозов, чтобы устранить аварийную ситуацию.
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