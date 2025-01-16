16 января 2025

Прокуратура проводит проверку после отключения воды и света в пермском поселке

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура оценит действия местной администрации
Прокуратура оценит действия местной администрации Фото:

Прокуратура Чердынского района Пермского края проверит ситуацию с коммунальной аварией в поселке Пильва. Местные жители остались без воды и света.

«Прокуратура Чердынского района проводит проверку в связи с отсутствием водоснабжения и электроэнергии в поселке Пильва, где проживает 15 человек. Это произошло из-за аварии на трансформаторе. Сейчас проводятся работы по устранению последствий аварии. В ходе проверки оценят действия местной администрации по оперативному устранению аварии и обеспечению населения коммунальными услугами», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители поселка Пильва остались без света. Добраться до Пильвы проблематично из-за погодных условий. Власти ждут морозов, чтобы устранить аварийную ситуацию.

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Прокуратура Чердынского района Пермского края проверит ситуацию с коммунальной аварией в поселке Пильва. Местные жители остались без воды и света. «Прокуратура Чердынского района проводит проверку в связи с отсутствием водоснабжения и электроэнергии в поселке Пильва, где проживает 15 человек. Это произошло из-за аварии на трансформаторе. Сейчас проводятся работы по устранению последствий аварии. В ходе проверки оценят действия местной администрации по оперативному устранению аварии и обеспечению населения коммунальными услугами», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало, что жители поселка Пильва остались без света. Добраться до Пильвы проблематично из-за погодных условий. Власти ждут морозов, чтобы устранить аварийную ситуацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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