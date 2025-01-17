Дополнительные электрички из-за ремонта моста запустят в Магнитогорске

Дополнительные электрички из-за капитального ремонта «Северный переход» запустили в Магнитогорске Челябинской области. Об этом 17 января сообщила пресс-служба Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).
«В связи с закрытием на капитальный ремонт моста „Северный переход“ в Магнитогорске по инициативе ПАО „ММК“ с 20 января назначаем дополнительные городские электрички. Дополнительные пригородные поезда будут курсировать ежедневно», — сообщила пресс-служба ЮУЖД в telegram-канале.
Дополнительные бесплатные электрички в Магнитогорске будут курсировать по следующему расписанию (время местное):
- №7613 Магнитогорск-Грузовой — Магнитогорск-Пассажирский. Отправится в 07:54, прибудет в 08:31;
- №7614 Магнитогорск-Пассажирский — Магнитогорск-Грузовой. Отправится в 05:36, прибудет в 06:01;
- №7615 Магнитогорск-Грузовой — Магнитогорск-Пассажирский. Отправится в 18:18, прибудет в 18:44;
- №7616 Магнитогорск-Пассажирский — Магнитогорск-Грузовой. Отправится в 17:33, прибудет в 17:58;
- №7617 Магнитогорск-Грузовой — Магнитогорск-Пассажирский. Отправится в 19:48, прибудет в 20:13.
Также изменится расписание действующих пригородных поездов в Магнитогорске:
- №6518 Магнитогорск-Пассажирский — Карталы будет отправляться в 18:50 (позже на 36 минут), прибывать в 22:01 (позже на 39 минут);
- №6521 Карталы — Магнитогорск-Пассажирский будет отправляться в 18:13 (позже на один час три минуты), прибывать в 21:23 (позже на один час десять минут).
Для проезда по маршруту Магнитогорск-Пассажирский — Магнитогорск-Грузовой и обратно пассажиры могут воспользоваться регулярными пригородными поездами, которые будут курировать до пяти раз в день. Поезда будут курсировать ежедневно. Время в пути составит 25-37 минут. По пути поезд сделает остановки на станциях Цементный завод, Разъезд №22, Третий километр.
Расписание пригородных поездов в Магнитогорске:
- отправление со станции Магнитогорск-Пассажирский в 05:36 (новый), 07:01, 17:33 (новый), 18:50;
- отправление со станции Магнитогорск-Грузовой в 07:54 (новый), 09:03, 18:18 (новый), 20:58, 19:48 (новый).
В Магнитогорске «Северный мост» через реку Урал закрыли на капитальный ремонт с 8 января. Ремонтные работы продлятся до 1 ноября, сообщили ранее в пресс-службе мэрии. Из-за ремонта моста через реку Урал семь автобусных маршрутов изменили движение.
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