Дополнительные электрички из-за ремонта моста запустят в Магнитогорске

17 января 2025 в 17:14 Размер текста - 17 +

Проезд на дополнительных электричках в Магнитогорске будет бесплатным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Дополнительные электрички из-за капитального ремонта «Северный переход» запустили в Магнитогорске Челябинской области. Об этом 17 января сообщила пресс-служба Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). «В связи с закрытием на капитальный ремонт моста „Северный переход“ в Магнитогорске по инициативе ПАО „ММК“ с 20 января назначаем дополнительные городские электрички. Дополнительные пригородные поезда будут курсировать ежедневно», — сообщила пресс-служба ЮУЖД в telegram-канале. Дополнительные бесплатные электрички в Магнитогорске будут курсировать по следующему расписанию (время местное): №7613 Магнитогорск-Грузовой — Магнитогорск-Пассажирский. Отправится в 07:54, прибудет в 08:31;

№7614 Магнитогорск-Пассажирский — Магнитогорск-Грузовой. Отправится в 05:36, прибудет в 06:01;

№7615 Магнитогорск-Грузовой — Магнитогорск-Пассажирский. Отправится в 18:18, прибудет в 18:44;

№7616 Магнитогорск-Пассажирский — Магнитогорск-Грузовой. Отправится в 17:33, прибудет в 17:58;

№7617 Магнитогорск-Грузовой — Магнитогорск-Пассажирский. Отправится в 19:48, прибудет в 20:13. Также изменится расписание действующих пригородных поездов в Магнитогорске: №6518 Магнитогорск-Пассажирский — Карталы будет отправляться в 18:50 (позже на 36 минут), прибывать в 22:01 (позже на 39 минут);

№6521 Карталы — Магнитогорск-Пассажирский будет отправляться в 18:13 (позже на один час три минуты), прибывать в 21:23 (позже на один час десять минут). Для проезда по маршруту Магнитогорск-Пассажирский — Магнитогорск-Грузовой и обратно пассажиры могут воспользоваться регулярными пригородными поездами, которые будут курировать до пяти раз в день. Поезда будут курсировать ежедневно. Время в пути составит 25-37 минут. По пути поезд сделает остановки на станциях Цементный завод, Разъезд №22, Третий километр. Расписание пригородных поездов в Магнитогорске: отправление со станции Магнитогорск-Пассажирский в 05:36 (новый), 07:01, 17:33 (новый), 18:50;

отправление со станции Магнитогорск-Грузовой в 07:54 (новый), 09:03, 18:18 (новый), 20:58, 19:48 (новый). В Магнитогорске «Северный мост» через реку Урал закрыли на капитальный ремонт с 8 января. Ремонтные работы продлятся до 1 ноября, сообщили ранее в пресс-службе мэрии. Из-за ремонта моста через реку Урал семь автобусных маршрутов изменили движение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дополнительные электрички из-за капитального ремонта «Северный переход» запустили в Магнитогорске Челябинской области. Об этом 17 января сообщила пресс-служба Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). «В связи с закрытием на капитальный ремонт моста „Северный переход“ в Магнитогорске по инициативе ПАО „ММК“ с 20 января назначаем дополнительные городские электрички. Дополнительные пригородные поезда будут курсировать ежедневно», — сообщила пресс-служба ЮУЖД в telegram-канале. Дополнительные бесплатные электрички в Магнитогорске будут курсировать по следующему расписанию (время местное): Также изменится расписание действующих пригородных поездов в Магнитогорске: Для проезда по маршруту Магнитогорск-Пассажирский — Магнитогорск-Грузовой и обратно пассажиры могут воспользоваться регулярными пригородными поездами, которые будут курировать до пяти раз в день. Поезда будут курсировать ежедневно. Время в пути составит 25-37 минут. По пути поезд сделает остановки на станциях Цементный завод, Разъезд №22, Третий километр. Расписание пригородных поездов в Магнитогорске: В Магнитогорске «Северный мост» через реку Урал закрыли на капитальный ремонт с 8 января. Ремонтные работы продлятся до 1 ноября, сообщили ранее в пресс-службе мэрии. Из-за ремонта моста через реку Урал семь автобусных маршрутов изменили движение.