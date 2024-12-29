29 декабря 2024
28 декабря 2024

В Магнитогорске из-за закрытия моста изменили семь автобусных маршрутов

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, мост, столбы, магнитогорск, ограждение, дорога
Автобусные маршруты в Магнитогорске изменены на период ремонта моста — до конца октября 2025 года Фото:

В Магнитогорске Челябинской области из-за закрытия переправы через реку Урал с 2025 года изменили движение автобусов. Городские власти пересмотрели семь маршрутов.

«В связи с закрытием Северного перехода в маршрутную сеть города Магнитогорска вносятся изменения», — говорится на официальном сайте администрации города. В мэрии подробно расписали, по каким улицам будет ходить общественный транспорт.

Так, например, автобус по маршруту №37 будет доезжать до остановки «Мост», после он будет совершать разворот и следовать в направлении вокзала. Маршрут пройдет через улицу Московскую, проспект Ленина и улицу Вокзальную. Отмечается, что движение автобуса по участку от улицы 9 Мая до шоссе Верхнеуральское будет прекращено. У маршрута №10 теперь новый конечный пункт. Остановка «Карла Маркса, 199» была заменена на «проспект Карла Маркса, 235».

Также были пересмотрены маршруты № 18, № 19, № 20, 51 и 54. Часть из них стали прерывными, а некоторые продлили. Ремонт моста запланирован на период с 1 января до 31 октября 2025 года.

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В Магнитогорске Челябинской области из-за закрытия переправы через реку Урал с 2025 года изменили движение автобусов. Городские власти пересмотрели семь маршрутов. «В связи с закрытием Северного перехода в маршрутную сеть города Магнитогорска вносятся изменения», — говорится на официальном сайте администрации города. В мэрии подробно расписали, по каким улицам будет ходить общественный транспорт. Так, например, автобус по маршруту №37 будет доезжать до остановки «Мост», после он будет совершать разворот и следовать в направлении вокзала. Маршрут пройдет через улицу Московскую, проспект Ленина и улицу Вокзальную. Отмечается, что движение автобуса по участку от улицы 9 Мая до шоссе Верхнеуральское будет прекращено. У маршрута №10 теперь новый конечный пункт. Остановка «Карла Маркса, 199» была заменена на «проспект Карла Маркса, 235». Также были пересмотрены маршруты № 18, № 19, № 20, 51 и 54. Часть из них стали прерывными, а некоторые продлили. Ремонт моста запланирован на период с 1 января до 31 октября 2025 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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