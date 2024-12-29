В Магнитогорске из-за закрытия моста изменили семь автобусных маршрутов

30 декабря 2024 в 08:09 Размер текста - 17 +

Автобусные маршруты в Магнитогорске изменены на период ремонта моста — до конца октября 2025 года Фото: Илья Московец © URA.RU В Магнитогорске Челябинской области из-за закрытия переправы через реку Урал с 2025 года изменили движение автобусов. Городские власти пересмотрели семь маршрутов. «В связи с закрытием Северного перехода в маршрутную сеть города Магнитогорска вносятся изменения», — говорится на официальном сайте администрации города. В мэрии подробно расписали, по каким улицам будет ходить общественный транспорт. Так, например, автобус по маршруту №37 будет доезжать до остановки «Мост», после он будет совершать разворот и следовать в направлении вокзала. Маршрут пройдет через улицу Московскую, проспект Ленина и улицу Вокзальную. Отмечается, что движение автобуса по участку от улицы 9 Мая до шоссе Верхнеуральское будет прекращено. У маршрута №10 теперь новый конечный пункт. Остановка «Карла Маркса, 199» была заменена на «проспект Карла Маркса, 235». Также были пересмотрены маршруты № 18, № 19, № 20, 51 и 54. Часть из них стали прерывными, а некоторые продлили. Ремонт моста запланирован на период с 1 января до 31 октября 2025 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске Челябинской области из-за закрытия переправы через реку Урал с 2025 года изменили движение автобусов. Городские власти пересмотрели семь маршрутов. «В связи с закрытием Северного перехода в маршрутную сеть города Магнитогорска вносятся изменения», — говорится на официальном сайте администрации города. В мэрии подробно расписали, по каким улицам будет ходить общественный транспорт. Так, например, автобус по маршруту №37 будет доезжать до остановки «Мост», после он будет совершать разворот и следовать в направлении вокзала. Маршрут пройдет через улицу Московскую, проспект Ленина и улицу Вокзальную. Отмечается, что движение автобуса по участку от улицы 9 Мая до шоссе Верхнеуральское будет прекращено. У маршрута №10 теперь новый конечный пункт. Остановка «Карла Маркса, 199» была заменена на «проспект Карла Маркса, 235». Также были пересмотрены маршруты № 18, № 19, № 20, 51 и 54. Часть из них стали прерывными, а некоторые продлили. Ремонт моста запланирован на период с 1 января до 31 октября 2025 года.