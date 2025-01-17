Что будет с кафе Chicken после продажи здания возле библиотеки Горького в Перми

Новый собственник здания на улице Ленина, 68а не планирует менять арендатора. Оба этажа продолжит занимать кафе Chicken. Об этом URA.RU рассказала генеральный директор группы компании «Алендвик» Елена Юнко.
«Кафе Chicken на Ленина, 68а продолжит работу после смены владельца здания. Chicken — лидер рынка фастфуда Пермского края и локации в центре Перми являются стратегически важными для нас», — рассказала Юнко.
Она отметила, что кафе в здании на улице Ленина, 68а работает 23 года и продолжает пользоваться популярностью у пермяков и гостей города. С новым собственником помещений компания уже подписала договор аренды.
Ранее URA.RU рассказало, что здание было выставлено на продажу. Недвижимость оценили в 115 млн рублей. В январе 2025 года помещение перешло во владение физического лица.
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