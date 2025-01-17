«Транснефть» защитилась от иска в 5 млрд долларов в Англии

Английский суд отклонил иск предпринимателя Зиявудина Магомедова к «Транснефти» о взыскании 5 млрд долларов. Об этом сообщили представители компании.
«Высокий суд Англии и Уэльса пришел к выводу, что требования к компании не имеют никакой связи с английской юрисдикцией, регулируются исключительно российским правом и срок исковой давности по ним истек», — передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление «Транснефти». Иск был подан еще в 2023 году: Магомедов обвинял компанию в убытках из-за изъятия у него активов и доли в транспортной группе Fesco.
«Транснефть» также обращалась в Арбитражный суд Москвы с иском к Зиявудину Магомедову. Компания требовала запретить предпринимателю вести судебные процессы в Великобритании, а также предотвратить возможное присуждение ему 2,5 млрд долларов в случае нарушения запрета.
В декабре 2022 года Зиявудин Магомедов и его брат были приговорены к 19 и 18 годам заключения соответственно. Их признали виновными в создании преступного сообщества, хищениях и мошенничестве. Расследование велось с 2014 года, передает MK.RU.
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