«Транснефть» защитилась от иска в 5 млрд долларов в Англии

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По решению «Транснефть» выплачивать иск не будет
По решению «Транснефть» выплачивать иск не будет Фото:

Английский суд отклонил иск предпринимателя Зиявудина Магомедова к «Транснефти» о взыскании 5 млрд долларов. Об этом сообщили представители компании.

«Высокий суд Англии и Уэльса пришел к выводу, что требования к компании не имеют никакой связи с английской юрисдикцией, регулируются исключительно российским правом и срок исковой давности по ним истек», — передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление «Транснефти». Иск был подан еще в 2023 году: Магомедов обвинял компанию в убытках из-за изъятия у него активов и доли в транспортной группе Fesco.

«Транснефть» также обращалась в Арбитражный суд Москвы с иском к Зиявудину Магомедову. Компания требовала запретить предпринимателю вести судебные процессы в Великобритании, а также предотвратить возможное присуждение ему 2,5 млрд долларов в случае нарушения запрета.

В декабре 2022 года Зиявудин Магомедов и его брат были приговорены к 19 и 18 годам заключения соответственно. Их признали виновными в создании преступного сообщества, хищениях и мошенничестве. Расследование велось с 2014 года, передает MK.RU.

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Английский суд отклонил иск предпринимателя Зиявудина Магомедова к «Транснефти» о взыскании 5 млрд долларов. Об этом сообщили представители компании. «Высокий суд Англии и Уэльса пришел к выводу, что требования к компании не имеют никакой связи с английской юрисдикцией, регулируются исключительно российским правом и срок исковой давности по ним истек», — передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление «Транснефти». Иск был подан еще в 2023 году: Магомедов обвинял компанию в убытках из-за изъятия у него активов и доли в транспортной группе Fesco. «Транснефть» также обращалась в Арбитражный суд Москвы с иском к Зиявудину Магомедову. Компания требовала запретить предпринимателю вести судебные процессы в Великобритании, а также предотвратить возможное присуждение ему 2,5 млрд долларов в случае нарушения запрета. В декабре 2022 года Зиявудин Магомедов и его брат были приговорены к 19 и 18 годам заключения соответственно. Их признали виновными в создании преступного сообщества, хищениях и мошенничестве. Расследование велось с 2014 года, передает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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