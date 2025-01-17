На поддержку образования в Пермском крае выделили более 800 млн рублей

В Пермском крае вдвое увеличено финансирование расширения и модернизации мер поддержки в отрасли образования. В 2025 году оно составит более 800 млн рублей, сообщается на сайте регионального правительства.
«Запланированы дополнительные стипендии будущим педагогам-целевикам по пяти профилям подготовки. Каждый год 60 студентов будут получать поддержку от краевого правительства. Также запланирована стипендиальная программа „Аспирантура полного дня“, создание молодежных проектно-конструкторских бюро, региональное финансирование проектов „Приоритет-2030“ и „Передовые инженерные школы“», — рассказал глава региона Дмитрий Махонин.
Для возможности раннего самоопределения в Прикамье открывают профильные медицинские, инженерные, авиаклассы, а также школы при вузах. Кроме того, развивается дополнительное образование: открываются все новые кванториумы и «Точки роста». В 2025 году планируется ремонт общежитий и учебных корпусов при поддержке федерального министерства образования и науки. Также в Перми начнут возводить межвузовский кампус в микрорайоне Камская долина. Объект уже получил разрешение на строительство.
Обсуждение прошло в ходе стратсессии «Университеты и молодежь: стратегические приоритеты развития Пермского края». В нем участвовали министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и другие спикеры. Главными темами стали поддержка студентов, реализация молодежных проектов, развитие инфраструктуры вузов и другие.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!