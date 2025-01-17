В ТЦ «Пушкинский» споют, а на катках бесплатные катания: где отдохнуть в Кургане в выходные

В торгово-развлекательном центре «Пушкинский» в Кургане 19 января состоится мини-концерт ансамбля преподавателей «Рябинка» из Детской школы искусств. Выступление запланировано на 13:00 и включает в себя музыкальную программу, сообщает мэрия Кургана.
«В торгово-развлекательном центре „Пушкинский“ 19 января в 13:00 можно послушать выступление ансамбля преподавателей „Рябинка“ Детской школы искусств им. В. А. Громова с музыкальной программой», — говорится в сообщении администрации в соцсети «ВКонтакте».
В 13:00 на центральной площади стартует концерт «Крещенские радости», а в 16:00 состоится выступление заслуженного коллектива народного творчества РФ, фольклорного ансамбля «Цветень». Культурно-исторический комплекс «Царево городище» откроет свои двери в 12:00 и предложит мастер-класс «Белый мишка».
Также в гостиной «Репка» пройдет выставка «Сказки Деда Мороза», где можно увидеть 50 фигурок Дедов Морозов из частной коллекции Натальи Олонцевой. Выставка будет работать до 22 января, вход свободный. Кроме того, в детском парке до 28 февраля открыт каток. Работает он с понедельника по пятницу с 12:00 до 21:00, а в выходные — с 11:00 до 21:00. Вход стоит 100 рублей, прокат коньков — также 100 рублей. Бесплатные катки доступны на центральной площади и в нескольких других местах города.
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